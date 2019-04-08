　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

國中被視「看不見未來」　邱柏瑞從軍專長橫跨資通電

請按讚支持ETtoday新聞雲

邱柏瑞從軍精進專業 專長橫跨資通電領域。（圖／軍聞社）

軍聞社／記者李忠軒臺北7日電

推動募兵制是國軍當前重要政策之一，國防部鼓勵官兵在職進修，考取專業證照以及士官轉任軍官。國中就讀「後段班」的資通電指揮部訓測暨準則發展中心邱柏瑞中尉，不僅由士官轉任軍官，考取7張資訊專業證照，具備資訊、通信及電子三方面專長，更修得碩士學位，可說是國軍提升人力素質的最佳寫照。

國中時期不愛念書的邱柏瑞，是父母與親戚眼中「看不見未來」的孩子，當他進入陸軍高中電子科（現為陸軍專科學校）就讀時，父母甚至擔心早晚要「賠錢」去帶他回家；民國94年，他不僅順利畢業，更在資電部（現為資通電指揮部）服役期間，學習通信相關技能。

邱柏瑞為了挑戰自己的極限，並開拓人生視野與格局，報考專業軍官班，於民國106年轉任軍官，並利用公餘時間進修，在高雄應用科技大學，修得電子工程學士與碩士學位；調任至資通電指揮部擔任訓測中心教官後，他前瞻未來通信設備將逐漸被網路資訊科技取代，便積極準備考取資訊相關證照，希望未來能藉由個人推廣網路資訊安全與管理的知識，提升資通電軍的專業水準。

目前邱柏瑞已具有數位電子乙級證照、ECIH（資安危機處理員認證）、MCSA（微軟認證系統管理員）、MCSE（微軟認證系統工程師）、MCSD（微軟認證解決方案開發工程師）、CCNA（思科認證網路工程師）等專業證照，除了在課堂上教授軍士官班學員CCNA的基本概念，並在學員晚自習時，犧牲個人休息時間，積極輔導有心考取CCNA證照的學員們準備考試，擔任教官迄今已協助30餘位學員順利考取。

此外，邱柏瑞在資通電指揮部與Cisco思科公司的專案合作下，通過思科CCNA證照講師國際認證，從原本的「黑牌」講師，升格為具備國際認證資格的「正牌」講師，未來他將繼續朝向全球Internetworking領域中的頂級證照「CCIE（思科認證網際網路專家）的目標前進，同時也協助資通電指揮部各中隊擁有「3A1P」（3人考取CCNA，1人考取CCIP），具體強化國軍網路資訊專業能力。

邱柏瑞從軍精進專業 專長橫跨資通電領域。（圖／軍聞社）

ET快訊
小鬼親po「兄妹童年照」！楊丞琳一看「秒回17字」
鄭俊英明明有錄影「消失在節目」　網讚：史上最強剪接
機車撞進「阿婆灣」雜貨店...「幹譙阿嬤」罵爆：恁娘！出事了

關鍵字：軍聞社,台灣軍武

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

天降無數炸彈展示對地能力滿分　殲-16攜新型布撒器亮相

翼龍無人機失聯半小時　準備搜索殘骸時又自己飛回

055艦亮相青島國際閱艦式　挑戰美軍西太獨大地位

夥伴加油後可「追著別人打」　殲-15曝光數量增至38架

剃除「辦公室將軍」！　200解放軍將領「集體長考」8小時

加速新核潛艇研發 　渤船重工整體併入大船重工

導彈太少讓飛行員放不開　殲-20遭三代半戰機圍攻吞敗

國中被視「看不見未來」　邱柏瑞從軍專長橫跨資通電

伊朗潛艦「電池爆炸」　造船廠至少3死

駐港部隊青州艦「南海實彈軍演」　模擬鎖定敵艦全力火攻

喜歡肢體觸碰、裝笨又弱是絕招　綠茶婊「漁夫撒網」5大渣行為！

爸買尿布！發燒3歲兒怕傳染別人　貼心站門外喊：「我在這裡等」

「當順服妳的妻子」女友下跪求婚　正妹含淚答應：謝謝妳，我願意！

蔡詩芸一拆禮物尖叫「你這騙子」　 王陽明驚喜藏N天閃炸

犯罪者自白！6種照片別PO社群軟體 比「YA」等於公開個資

劉德華賣按摩椅「拜託幫幫我」　黃子佼虧：你壓力很大啊！

Gail「dadalala」盲唱中文歌　和李千那一起心花開了～

朴敏英爆「成人愛情要拍的精采」　金材昱聽到慌了：怎麼說出來！

惡鄰嬤嫌吵「熱水淋蛋」燙到熟！鵝媽媽悲鳴繼續孵網怒爆：告她

蘇有朋飆RAP改編《青蘋果樂園》　邊唱邊跳乖乖虎回憶湧現啦！

國中被視「看不見未來」　邱柏瑞從軍專長橫跨資通電

伊朗潛艦「電池爆炸」　造船廠至少3死

駐港部隊青州艦「南海實彈軍演」　模擬鎖定敵艦全力火攻

64歲男搭飆風戰機「誤觸」彈射手柄　連人帶椅噴出機艙

陸自製航母002可望攜手遼寧艦　共同出席月底「海軍節」閱艦式

經國號「拚命飛官」英勇攔截踩線共機　退伍學長讚：同鄉學弟令人肅然起敬

國中被視「看不見未來」　邱柏瑞從軍專長橫跨資通電

正妹花400萬整形！當網紅分享心路歷程　父親一句「你的長相帶來不幸」改變一生

台南下營香遶境衝突「續攤」　台南轎班追上國道砸車警辦4人

卓偉深夜預告大事發生！　2照片秒刪…網驚：國民級女星離婚

喝下加料啤酒！按摩妹醒來「床單全是血」秒昏迷…女同事開門嚇傻

亞桌賽／張本智和受傷拒棄賽　傷情恐影響世桌賽

快訊／情侶檔象山遭搶！劫匪抓手亮刀「不給錢，就被捅」　女嚇到爆哭

公視《與惡》大斷訊！　吳慷仁「這段」被虧：是沒優點？

奧迪「謀殺式橫移」跨槽化線　物流車閃避撞上護欄卡死

軍武熱門新聞

經國號英勇攔截共機　退伍學長讚..

男搭戰機誤觸彈射手柄　連人帶椅..

駐港部隊艦艇　南海實彈演訓開火

伊朗潛艦電池爆炸　至少3死

陸自製航母002可望出席海軍節..

中科院秀輕型巡防艦　火力擊沉驅..

發錢給低受入？400億可買7架..

「天駒」部隊進駐馬公　共機同日..

隱形戰機2年成形　再強化推力系..

軍事專家：若發生衝突　美軍會以..

接收F-35的DNA　F-16..

美軍進駐AIT　朱松嶺：未蒙其..

陸升級東風-16重點對付台灣

美智庫：F-35C不適合戰勝殲..

更多熱門

相關新聞

經國號英勇攔截共機　退伍學長讚：令人肅然起敬

解放軍2架殲11型戰機3月31日上午蓄意逾越海峽中線，我國空軍第一時間派出2架IDF經國號戰機升空攔截。南投縣議員葉仁創在臉書上表示，最近到國姓鄉拜訪選民，巧遇當時攔截共機的其中一位年輕飛官，原來是同鄉的子弟，令他肅然起敬。

美軍進駐AIT　朱松嶺：未蒙其利先受其害

新江艦成首艘奈米漆塗裝錦江級艦

嚴德發視導「天駒部隊」

陳水扁曾提兩岸軍事互信維護台海和平

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 愛山林 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

快訊／情侶檔象山遭搶　女嚇到爆哭

《與惡》槍響！賈靜雯和她互譙2分鐘

表裡不一？「心機有點重」星座女排行

隔壁廁所水屎「放射狀」狂炸！她崩潰

媳婦愛上婆婆！婆媳畸戀害老公戴綠帽

鐘鉉29歲冥誕！SHINee準時「4月8日0點」PO文

她挨針3年想懷孕　老公才認結紮

市場浪貓遭毒死！5貓等牠餵奶　

史上最強剪接！鄭俊英有錄影「消失在節目」

少1分打10下！狠師拿掃帚暴打學生840棍

小鬼po「兄妹童年照」楊丞琳秒回

吳慷仁掀身世　《與惡》善惡大翻轉

嬸炫女兒第一名！她冷揭報應全場安靜

休旅車撞凹瑪莎拉蒂車頭　女駕駛腿軟嚇暈

隨口問泡泡紙在哪　鼠寶凌晨找出

更多

最夯影音

更多

喜歡肢體觸碰、裝笨又弱是絕招　綠茶婊「漁夫撒網」5大渣行為！

爸買尿布！發燒3歲兒怕傳染別人　貼心站門外喊：「我在這裡等」

「當順服妳的妻子」女友下跪求婚　正妹含淚答應：謝謝妳，我願意！

蔡詩芸一拆禮物尖叫「你這騙子」　 王陽明驚喜藏N天閃炸

犯罪者自白！6種照片別PO社群軟體 比「YA」等於公開個資

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面