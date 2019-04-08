國中被視「看不見未來」　邱柏瑞從軍專長橫跨資通電

軍聞社／記者李忠軒臺北7日電

推動募兵制是國軍當前重要政策之一，國防部鼓勵官兵在職進修，考取專業證照以及士官轉任軍官。國中就讀「後段班」的資通電指揮部訓測暨準則發展中心邱柏瑞中尉，不僅由士官轉任軍官，考取7張資訊專業證照，具備資訊、通信及電子三方面專長，更修得碩士學位，可說是國軍提升人力素質的最佳寫照。

國中時期不愛念書的邱柏瑞，是父母與親戚眼中「看不見未來」的孩子，當他進入陸軍高中電子科（現為陸軍專科學校）就讀時，父母甚至擔心早晚要「賠錢」去帶他回家；民國94年，他不僅順利畢業，更在資電部（現為資通電指揮部）服役期間，學習通信相關技能。

邱柏瑞為了挑戰自己的極限，並開拓人生視野與格局，報考專業軍官班，於民國106年轉任軍官，並利用公餘時間進修，在高雄應用科技大學，修得電子工程學士與碩士學位；調任至資通電指揮部擔任訓測中心教官後，他前瞻未來通信設備將逐漸被網路資訊科技取代，便積極準備考取資訊相關證照，希望未來能藉由個人推廣網路資訊安全與管理的知識，提升資通電軍的專業水準。

目前邱柏瑞已具有數位電子乙級證照、ECIH（資安危機處理員認證）、MCSA（微軟認證系統管理員）、MCSE（微軟認證系統工程師）、MCSD（微軟認證解決方案開發工程師）、CCNA（思科認證網路工程師）等專業證照，除了在課堂上教授軍士官班學員CCNA的基本概念，並在學員晚自習時，犧牲個人休息時間，積極輔導有心考取CCNA證照的學員們準備考試，擔任教官迄今已協助30餘位學員順利考取。

此外，邱柏瑞在資通電指揮部與Cisco思科公司的專案合作下，通過思科CCNA證照講師國際認證，從原本的「黑牌」講師，升格為具備國際認證資格的「正牌」講師，未來他將繼續朝向全球Internetworking領域中的頂級證照「CCIE（思科認證網際網路專家）的目標前進，同時也協助資通電指揮部各中隊擁有「3A1P」（3人考取CCNA，1人考取CCIP），具體強化國軍網路資訊專業能力。