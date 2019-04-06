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美軍進駐AIT蔡政府別太開心　兩岸專家朱松嶺：未蒙其利先受其害

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▲▼陸兩岸專家朱松嶺。（圖／百度百科）

▲陸兩岸專家朱松嶺。（圖／百度百科）

大陸中心／綜合報導

美國在台協會（AIT）3日宣布於5月6日正式搬入內湖新館，並承認現役美軍自2005年起就進駐AIT。對此，北京聯合大學台灣研究院兩岸關係研究所所長朱松嶺4日表示，美國此舉是通過打擦邊球的方式打「台灣牌」，島內的「台獨」份子不必自作多情，蠢蠢欲動，美軍警衛隊人員恐怕不只沒能給台灣帶來保護，還會帶來麻煩，「只怕台灣未蒙其利，先受其害」。

根據《環球時報》報導，朱松嶺表示，通過2018年的「九合一」選舉，美國發現自己在一些方面對台灣的掌控力減弱，有必要通過高調的表態和行為去表達「對台的控制力」，包括2019年為了紀念「與台灣關係法」頒布40周年採取的高調行動。

▲▼美國在台協會，American Institute in Taiwan，AIT，AIT新館，AIT內湖新館。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲對於美軍進駐AIT，陸兩岸專家發表言論。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

朱松嶺認為，美國這次遷館將在AIT「聯絡事務組」增編一名陸戰隊軍官，功能比照「邦交國」的武官，這個問題的性質非常值得研究。此外，川普政府為了遏制中國崛起，開始打起「台灣牌」，未來，美國打台灣牌的事情還會發生，甚至力度還會更大。

▲美國在台協會位於內湖的新館落成典禮、馬英九與蔡英文眼神交流沒互動▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲美國在台協會內湖新館。（圖／記者屠惠剛攝）

不過，朱松嶺也提到，美國在台協會主席莫健（James F. Moriarty）曾指出，「美國對台灣做的每一件事情，都需要通過代價與利益來衡量審視，若代價高過利益，就沒有必要去做。」莫健也舉例，為什麼美國不派航空母艦去高雄，因為那會讓中國大陸認為台灣出現了外國軍事基地駐軍事件，足以觸發「武統」台灣的正當性。

因此，朱松嶺強調，美國打「台灣牌」，純粹是出於自身利益，「島內的『台獨』份子不必自作多情，蠢蠢欲動；美國海軍陸戰隊的專職警衛隊人員恐怕不僅不能給台灣帶來保護，還會給台灣帶來麻煩，只怕台灣未蒙其利，先受其害。」

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