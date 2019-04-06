嚴德發視導「天駒部隊」　任務機飛行員高喊：保衛國土

軍聞社／記者陳軍均澎湖報導

國防部長嚴德發5日前往澎湖防區視導，轉達三軍統帥蔡英文總統對於官兵捍衛領空優異表現的肯定，並且強調對於任何挑釁，國軍「不求戰」、「不避戰」，國軍遵三軍統帥蔡總統「國土主權，寸土不讓，民主自由，堅守不退」指示，戮力戰備整備，積極提升戰力，確保國家安全與區域穩定。

嚴部長上午抵達澎湖地區視導「天駒部隊」，聽取簡報後即轉往警戒待命室，瞭解飛行員戰備執勤情形，並對官兵時刻堅守崗位，保持高度警戒驅離共機，充分發揮空防戰力，確保臺海安全的努力，表達高度嘉勉之意。

「發揮國軍的核心價值，並且捍衛民主與自由。」嚴部長提及蔡英文總統日前至四聯隊，肯定空軍攔截、驅離越過海峽中線共機的表現，而對於任何挑釁，我們「不求戰」、「不避戰」，確保空域安全，讓國人安心。

嚴部長強調，澎湖地區戰略價值重要，應變能力提升之後，相對能夠強化我國防衛能力的縱深以及早期預警的功能；嚴部長認為，空軍部隊肩負著捍衛領空的任務，捍衛領空也就意味著捍衛我們國土主權與民主自由。

「保衛國土！」任務機飛行員堅毅地回答嚴部長的詢問，有自信的道出他當時升空執勤、攔截驅離共機時心中的唯一念頭。看到飛行員堅定捍衛國家安全的信念與意志，嚴部長相當欣慰，也表示以他為榮，特別給予讚揚，並期許所有的官兵，國軍堅守「忠於國家、忠於團隊、忠於人民」的核心價值，善盡軍人保家衛國的職責。

「毋恃敵之不來，恃吾有以待之！」嚴部長勉勵所有官兵，體認國軍肩負確保臺海安全的使命，三軍勤訓精練，運用聯合情監偵掌握狀況，發揮聯合作戰效能，誓為國家安全與民眾福祉最堅實的保障，進而維護區域和平、穩定。