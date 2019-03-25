夥伴加油後可「追著別人打」　殲-15曝光數量增至38架

▲殲-15空中「夥伴加油」。（圖／Youtube／Zhang Swen）

軍武中心／綜合報導

《央視》日前首度曝光殲-15夥伴加油畫面引起注目，採用軟管式空中加油可讓每架戰機增加3噸油料。陸媒形容，2架殲-15的「親密接觸」使作戰半徑翻倍至約300公里，讓這款目前解放軍唯一在役的艦載戰鬥機型有了「追著別人打的能力」。

所謂的「夥伴加油」，顧名思義就是同一編隊中的戰機來為夥伴進行空中加油，其最大的好處就是能夠解燃眉之急。據了解，殲-15延續蘇聯UPAZ加油吊艙的加油方式，採用軟管式空中加油，可以在半徑500公里內為2架夥伴戰機進行加油，可替每架殲-15補給3噸燃料，增加約300公里的作戰半徑，充分保障艦載機滯空時間。

《觀察者網》指出，早在2014年中國艦載航空兵就曝光加油吊艙，2016年12月同樣在《央視》報導畫面中，編號116的殲-15戰機就曾掛載夥伴加油吊艙進行起飛訓練。接著在2017年左右艦載機部隊開始接受「常態化」的夥伴加受油訓練，直到近日官方才首度放出殲-15空中夥伴加油畫面，顯示飛行員已經基本掌握這一技術。

值得注意的是，這次的報導還出透露另一個最新訊息，在畫面中飛行員提到的「137」號艦載機，可能意味第解放軍的殲-15戰機數量還在繼續增長。報導表示，殲-15的機號是從100開始排，早在2016年「126」號機就出現在航母甲板上，2年後137號即第38架殲-15的現身其實相當符合瀋飛的產能。

▼央視報導畫面中飛行員提到「137」號艦載機，可能意即解放軍已擁有第38架殲-15。（圖／翻攝自央視）

事實上中國已著手針對殲-15進行升級工程，今年年初疑似2架尚未進行塗裝的改進型戰機曝光，除了機身採用整體鈦合金框架，進而大幅提升戰鬥機的壽命外，升級版「飛鯊」預計也會用機載有源相控陣火控雷達替代現有的機械掃描雷達，以提高戰機探測和攻擊能力。

為了配合新型雷達，殲-15改進型機載武器也將改裝中國新一代中遠程空空導彈、PL-10紅外成像制導空空導彈。空地武器方面，推測會增加衛星制導炸彈、隱身防區外彈藥布撒器、超音速反艦導彈等。陸媒認為，經過上述改進後，該機已經能夠對抗三代半戰機，成為第四代隱身戰機服役前的「理想過渡」，預估將配置到即將服役的首艘國產航母（002型）上。

▼2架殲-15改進型戰機疑似現身艦載機基地。（圖／翻攝自央視）