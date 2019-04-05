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殲11頻越海峽中線　陳水扁曾提「兩岸軍事互信」維護台海和平

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▲▼前總統陳水扁發文祝福韓國瑜能夠代表國民黨參選2020總統。（圖／翻攝臉書）

▲前總統陳水扁。（圖／翻攝臉書）

大陸中心／綜合報導

解放軍殲11近日頻頻飛越「海峽中線」，對台有挑釁動作，這條美軍用來約束解放軍的「假想中線」自1950年代啟用；但談到「維護台海和平」，前總統陳水扁2000年就曾提出「兩岸軍事互信」以穩定台灣海峽的安全，在和平解決、平等對待的前提下進行協商與對話。

台灣海峽於3月31日上午11時出現解放軍的殲11戰機，於澎湖西南方飛越海峽中缐，與我方戰機對峙，時間長達十分鐘。國防部當晚也發布新聞稿指出，兩架殲11型戰機，進入我國海峽西南面空域，經空偵巡戰機適切應對，並增派戰機緊急升空攔截，同時實施廣播驅離後，共機即飛返海峽中線以西空域。

►2架共軍殲11戰機直接越過海峽中線挑釁　我軍火速升空攔截

►共軍殲-11越海峽中線！　國民黨低調56字回應

▲台海中線,戴維斯線。（圖／翻攝自中國軍網、維基百科）

▲「台海中線」又稱「戴維斯線」（右圖）。（圖／翻攝自中國軍網、維基百科）

根據了解，「台灣海峽中間線」又稱「台海中線」或「戴維斯線」（Davis Line），是台灣海峽上的「假象界線」。美軍1950年代協防台灣期間，依據《中美共同防禦條約》，美國太平洋艦隊司令戴維斯（Benjamin O. Davis）於1954年建議劃定，並對美軍下指令表示，「只要解放軍之機、艦越過海峽中線，而且判明具有敵意的話，協防台灣的美軍戰機即可迎戰開火」，但並沒有任何法律文件明定其確切位置。大陸也從未承認「海峽中線」的存在。

►美軍劃定台海中線約束兩岸　若有敵意「美戰機可迎戰開火」

但談到維護台海和平，除了「海峽中線」外，前總統陳水扁在2000年競選第十任總統時，就在「中國政策與國防」白皮書中提到「兩岸軍事互信機制」的概念。主張在和平解決、平等對待的前提下，進行協商與對話，除了可以簽訂「和平條約」外，也希望藉由人員互訪、演習告知、海上救援、設立熱線等方式來建立「兩岸軍事互信機制」，降低軍事衝突。

從2000年開始，「兩岸軍事互信機制」就一直被拿出來討論，中間歷經2001年4月10日美國與中國軍機擦撞事件，2002年的國防白皮書中也提到「設置非軍事區」的構想。

一直到2004年2月3日，前總統陳水扁於記者會中提出，希望兩岸能簽署「和平穩定互動架構協定」，藉由兩岸互派代表常駐北京和台北劃定「非軍事區」；並以此作為延伸，願邀請大陸指派代表推動兩岸協商的方式，依循「一個原則、四大議題」進行正式談判。但當時北京仍認為，軍事互信機制是「兩國論」的軍事版，並未做出回應。

有關北京對於「軍事互信機制」的看法，據2019年《參考消息》報導，上海台灣研究所常務副所長倪永傑認為，「台灣問題主要緣於國共內戰造成的兩岸政治對立，所以如果要和平解決台灣問題，首先需要結束兩岸敵對狀態」，「對此，大陸主張簽署和平協議，建立軍事安全互信機制。醞釀「一國兩制」，台灣方案的路徑在於兩岸各政黨、各界別推舉代表性人士，展開廣泛深入的協商，就推動兩岸關係和平發展達成製度性安排」。

倪永傑指出，「未來兩岸可率先就兩岸協商的程序、代表性人士的產生、協商溝通平台等進行蹉商，然後就協商規則、協商議題、『兩制』台灣方案等展開協商，直至提出兩岸雙方多數接受的方案」，「雖然目前有一些人不願談、有疑慮，但多次政黨輪替之後，還是會發現兩岸和平發展才是更好的選擇」。

▼殲11進駐西沙永興島。（圖／翻攝自中國軍網）

中國殲11進駐西沙永興島。（圖／翻攝自中國軍網）

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關鍵字：海峽中線,陳水扁,台灣海峽,兩岸軍事互信,殲11,解放軍

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