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經國號「拚命飛官」英勇攔截踩線共機　退伍學長讚：同鄉學弟令人肅然起敬

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軍武中心／綜合報導

解放軍2架殲11型戰機3月31日上午蓄意逾越海峽中線，我國空軍第一時間派出2架IDF經國號戰機升空攔截。南投縣議員葉仁創在臉書上表示，最近到國姓鄉拜訪選民，巧遇當時攔截共機的其中一位年輕飛官，原來是同鄉的子弟，令他肅然起敬。

▲▼嘉義空軍基地參訪,IDF型機性能展示經國號特技飛行。（圖／記者季相儒攝）

▲IDF經國號戰機日前攔截逾越海峽中線的解放軍殲11。（示意圖／記者季相儒攝）

南投縣議員葉仁創是憲兵軍官退伍，他表示在2017曾發文敘述遇見E-2K空中預警機中校飛官的小故事，而那位飛官是埔里桃米坑人，當時和他分享了遭遇共機時捍衛台灣領空保家衛國時的情境、心得與決心。如今葉仁創又在國姓鄉巧遇3月31日攔截殲11的其中一位飛官小學弟，從飛官輕鬆自在的言談中感受到眉宇之間流露出來的堅毅決心，讓他起雞皮疙瘩、肅然起敬。

據了解在代號「天駒」的部署任務中，IDF戰機中隊預計從4月到9月進駐澎湖馬公基地，3月31日上午10時開始，12架IDF戰機分3批從台南起飛進行移防，才剛進駐馬公完成部署升空巡弋，就發生2架由福州義序機場起飛的殲-11跨越海峽中線的事件，在空偵巡的IDF戰機立刻前往攔截，而嘉義基地4架F-16戰機也緊急起飛因應，解放軍同時也有2架戰機升空，情勢一度緊張。後來踩線解放機沿中線飛行10分鐘後即返回，雙方戰機皆有所克制，未有進一步不友善的動作。

▲▼台灣第一線攔截共機！空軍「拼命飛官」霸氣回4字　部長開心讚賞。（圖／國防部）

▲國防部長嚴德發前往澎湖防區視導，肯定第一線攔截共機的飛官。（圖／國防部）

國防部長嚴德發5日前往澎湖防區視導「天駒部隊」，轉達三軍統帥蔡英文總統對於官兵捍衛領空優異表現的肯定，強調對於任何挑釁，國軍「不求戰」、「不避戰」，而空軍部隊肩負著捍衛領空的任務，也意味著捍衛我們國土主權與民主自由，確保空域安全，讓國人安心。

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關鍵字：天駒部隊,IDF經國號,殲11,國防部,葉仁創,台灣軍武

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