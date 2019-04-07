清明收假國5北上時速不到40！　下午2時「高乘載管制7hrs」

▲國1上午發生2小客車追撞事故，車流回堵1公里。（圖／高公局提供，下同）

記者胡順惠／台北報導

今（7）日是清明連假的最後一天，高公局表示，上午除了國5北向宜蘭至坪林車多外，其餘路段大致行車順暢，0至5時平均總延車公里為7.9百萬車公里，為年平均平日3.6百萬車公里的2.2倍，建議用路人多利用台9替代國 5、台63替代國6、台61替代國1國3，短途儘量利用省縣道，不要上國道。

截至上午11時，國道全線總延車公里為31百萬車公里，預估本日交通量為112百萬車公里，仍在預期流量之範圍內。高公局提醒，國5從14時至21時實施北向高乘載管制，請用路人多加配合。

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4/7易出現壅塞的路段一覽

國1：下午北向

西螺至埔鹽系統

南屯至台中系統

新竹系統至竹北

國3：下午北向

竹山至中興路段

草屯至霧峰

沙鹿至大甲

大山至香山

關西至大溪

國5：下午北向

宜蘭至坪林

另外，今天上午國道發生多起追撞事故，影響整體車流。像是10時02分左右，國1北向167.7公里發生2小客車追撞事故占用內車道，造成後方車隊回堵1公里；10時16分國1北向21.2公里發生內線2小車追撞事故，回堵4.5公里；國3則是11時05分在北向187公里發生2小客車追撞事故占用內車道，造成後方車隊回堵1公里。

▲▼國1、國3上午皆發生追撞事故，影響整體車流。

高公局提醒，用路人務必保持安全距離及注意前車動態與應變，確保行車安全。為避免北上開工塞車過久，高公局建議，用路人可透過旅行時間系統查詢較佳出發時間或改走替代道路，並收聽警廣掌握即時路況資訊，或利用1968網站及App查詢最新國道路況。