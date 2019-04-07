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收假日北返車潮估從下午塞到晚上　「9地雷路段」最慘行車時間增7倍

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▲▼國道,車潮,塞車,交通,汽車,高速公路（圖／記者季相儒攝）

▲塞車示意圖。（資料照／記者季相儒攝）

記者賴文萱／台北報導

今（7）日是清明連假收假日，高公局預估國道總延車公里為112百萬車公里，為平日87百萬車公里的1.3倍，下午壅塞路段將出現在國1北上西螺至埔鹽系統、南屯至台中系統、新竹系統至竹北、國3北上竹山至中興路段、草屯至霧峰、沙鹿至大甲、大山至香山、關西至大溪及國5宜蘭至坪林

高公局預估，下午開始壅塞路段將出現在國1北上西螺至埔鹽系統、南屯至台中系統、新竹系統至竹北、國3北上竹山至中興路段、草屯至霧峰、沙鹿至大甲、大山至香山、關西至大溪及國5宜蘭至坪林。高公局建議，北返用路人可多利用10時前國道暫停收費，避開收假日下午尖峰時段。

請繼續往下閱讀...

4/7國道易壅塞路段、時段一覽

國1：下午北向
15-18 時西螺-埔鹽系統（4倍）
15-18 時南屯-后里（4倍）
16-18 時新竹系統-竹北（4倍）

國3：下午北向
16-18 時關西-大溪（4倍）
16-18 時大山-香山（4倍）
16-18 時竹山-中興（3倍）
16-18 時霧峰系統-霧峰（3倍）

國5：下午北向
12-22 時頭城(台 9 礁溪轉運站)-坪林（7倍）

國6：下午西向
16-18 時舊正-霧峰系統（3倍）

▲▼清明連假措施懶人包。（圖／高公局提供）

▲清明連假措施懶人包。（圖／高公局提供）

高公局表示，收假日預估國道總延車公里為112百萬車公里，為平日87百萬車公里的1.3倍，相關疏導措施包括14-21時國5蘇澳至頭城北向高乘載管制、全日封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3竹南北向入口匝道、單一費率、0-10時暫停收費、開放路肩…等

▲▼4月7日路況預報圖。（圖／高公局提供）

▲▼4月7日路況預報圖。（圖／高公局提供）

▲▼4月7日路況預報圖。（圖／高公局提供）

連假期間針對高速公路尖峰時段與路段，高公局已規劃4條長途及7條短途替代道路，提供避開塞車。長途部分，民眾可多利用台9替代國5、台63替代國6、台61替代國1國3，避免塞在車陣中；短途部分，高速公路易壅塞地區之民眾儘量利用省縣道，不要上國道。

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關鍵字：清明連假,高公局,國道,清明連假交通疏運

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