清明連假照營業！三重鹹酥雞攤10秒遭竊3萬元　越籍老闆娘「發雞排緝凶」

▲老闆娘決定發放20份雞排與飲料，請大家一起幫忙緝凶、追回3萬元貨款。（圖／東森新聞）

記者莊智勝／綜合報導

新北市三重五華街一家鹹酥雞攤販遭竊，老闆娘瞬間損失3萬元，心痛到欲哭無淚。越南籍的老闆娘無奈表示，為了生活養家，清明連假期間仍不休息，選擇正常營業，怎料開店前夕才轉身上樓洗把臉，3萬元的貨款就這麼不翼而飛；女兒事後也在臉書PO文請大家一起緝凶，如果能夠抓到這名小偷，將無償送出20份雞排、飲料感謝大家。

越籍老闆娘表示，5日當天下午2時許她才剛拉開鐵門準備營業，將裝有3萬元的包包放在攤子裡，還請隔壁水果攤的攤販幫忙照看一下，隨後轉身上樓刷牙、洗臉準備工作，不料再度下樓準備支付貨款時，卻發現整個包包都不見了，調閱監視器一看，這才驚覺自己慘遭竊賊光顧。

監視器畫面拍下，在老闆娘上樓期間，身穿藍色外套的男子眼見攤位無人看顧，迅速閃身入內，接著熟練打開抽屜將整個包包取走，整段犯案過程不到10秒鐘，男子得手後就迅速離開現場，身影消失在監視器畫面範圍中不知去向。

▲男子僅花短短10秒鐘旋即竊走3萬元，整段作案過程全被監視器畫面拍下。（圖／東森新聞）

老闆娘無奈表示，隔壁的水果攤攤販是她的朋友，因此當下才會請對方幫忙照看一下，但由於水果攤販生意也相當忙碌，且竊賊作案又相當迅速，因此也沒有發現異狀；而這筆遭竊的3萬元，全是她辛苦工作的血汗錢，一夕之間不翼而飛，心痛程度不言而喻。事後老闆娘的女兒也在臉書PO文，請網友幫忙一起緝凶，並發下祭品文，倘若能夠找到這名竊賊，將無償送出20份雞排、飲料以示感謝。

警方表示，經調閱監視器畫面追查後，確認竊賊身分就是當地的慣竊胡男，過去曾有多起竊盜前科，至少已在三重地區犯下5起竊案，此次又再光顧鹹酥雞攤得手3萬元，警方已經掌握其行蹤，將盡快逮捕胡嫌歸案。

▲老闆娘當時就將包包放在抽屜裡，只是轉身上樓洗個臉，沒想到竟會被竊賊盯上。（圖／東森新聞）