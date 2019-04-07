花蓮監獄1受刑人嗆大哥　洗澡時慘遭4獄友打到腦震盪送醫

▲花蓮監獄發生鬥毆事件，1名王姓受刑人被打後疑有顱內出血腦震盪現象。（圖／記者王兆麟攝）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮監獄4月3日發生鬥毆事件，1名王姓受刑人，疑因與同房受刑人在洗衣服時發生口角，與1名大哥互嗆，其他受刑人出面幫忙嗆聲還出手毆打，王姓受刑人被打後疑有顱內出血腦震盪現象，被送往花蓮國軍總醫院治療。



花蓮監獄去年6月才實施防治鬥毆暴力事件演練，不料上周四就發生鬥毆事件。花蓮監獄戒護科長李家銘受訪表示，這起打架事件是發生在本月4日下午，從監獄監視器初步調查，住在15人大舍房的王姓受刑人當時在洗澡，疑遭4名受刑人出手毆打頭部，導致王男頭部擦傷、嘴角紅腫，過程施暴過程約2分鐘，巡房人員發現後，將王男送衛生科治療，因王男陳述有不舒服情況又再轉送花蓮國軍總醫院治療觀察。

獄方表示，事件發生後立即將王男送衛生科治療，並將施暴的其他受刑人隔離在違規房進行調查，初步了解雙方是因日前在洗衣服時發生口角，導致這起暴力事件。



獄方於事發後已通知家屬，家屬認為王男傷勢嚴重要求轉往慈濟醫院近一步檢查，經院方評估有腦震盪跡象但排除有顱內出血情況。

獄方表示，必要時將視醫生評估給予協助轉院，也將協助王男對施暴者提出傷害告訴。