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轎班衝突「續攤」　台南轎班國道尾追尋仇砸車傷人

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▲台南市下營上帝廟遶境大典，台南、彰化兩轎班會香時，因路緣狹小雙方發生口角嫌隙產生衝突，雙方糾眾談判時，麻豆分局出動快打部隊，迅速強壓雙方人馬消弭衝突。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市下營上帝廟遶境大典，台南、彰化兩轎班會香時，因路緣狹小雙方發生口角嫌隙產生衝突，雙方糾眾談判時，麻豆分局出動快打部隊，迅速強壓雙方人馬消弭衝突。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市下營上帝廟遶境大典，台南、彰化兩轎班，4月6日下午因路緣狹小發生衝突，造成台南沈姓民眾頭部撕裂傷送醫，台南轎班糾眾談判時，麻豆分局出動快打部隊，迅速強壓雙方人馬消弭衝突，未料彰化轎班深夜北返，在國道路段台南陣頭竟尾追尋仇砸車傷人，台南、彰化警方已對雙方約制，再爆發衝突就嚴辦。

▲台南市下營上帝廟遶境大典，台南、彰化兩轎班會香時，因路緣狹小雙方發生口角嫌隙產生衝突，雙方糾眾談判時，麻豆分局出動快打部隊，迅速強壓雙方人馬消弭衝突。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市下營上帝廟遶境大典，台南、彰化兩轎班會香時，因路緣狹小雙方發生口角嫌隙產生衝突，雙方糾眾談判時，麻豆分局出動快打部隊，迅速強壓雙方人馬消弭衝突。（圖／記者林悅翻攝，下同）

麻豆分局指出，6日下午5時許發生的轎班衝突中，因有人受傷，令台南轎班心生不滿，召集更多人持西瓜刀及球棒到場聲援，與該彰化和美轎班人馬準備談判時，麻豆分局據報後立即出動快打部隊約40多人，由麻豆分局長楊慶裕指揮，到達現場在雙方尚未產生衝突時，立即強行壓制現場意圖滋事人員，經控制現場後，將雙方24人（彰化和美轎班4人、台南轎班20人）帶往麻豆分局依社維法及傷害罪嫌偵辦，彰化和美轎班被警方約制，不再參與本次遶境，以防衝突再發生。

彰化和美的轎班被警方約制後即啟程北返，不料6日深夜行經國道3號斗六路段，台南轎班人士出動3輛車尾追尋仇，並在斗六路段內側車道，將彰化和美轎班的車輛逼車攔下後，以亂棍砸破車窗，車頭引擎蓋打凹，碎玻璃噴濺到車上一名女子受傷，所幸僅輕微擦傷，惟低調未提出傷害等告訴。

台南市麻豆分局指出，7日已接獲彰化和美分局通報此事，對於台南轎班砸車傷人之事，警方將待和美警方提供相關案情資料後，深入釐清相關案情，並傳喚相關涉案人到案說明製作筆錄，如對方提告將依法偵辦。另警方將再約制台南轎班不得再有尋仇滋事情事發生，否則依法嚴辦。

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關鍵字：台南,彰化,轎班,衝突,國道,尋仇,砸車,傷人

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