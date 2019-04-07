出國看這裡！桃機三航廈施工　4/9起「入、出境分流」改道

▲桃機在接近第二航廈路段車道分流並降低速限。（圖／桃機公司提供，下同）

記者胡順惠／台北報導

桃園國際機場進行第三航廈建設工程，因應施工需要，由國道高速公路開車進出機場的交通動線自9日起將小幅調整，並於10日6時完成新動線切換，部分路段新增彎道，在接近第二航廈路段車道分流並降低速限，提醒駕駛人依照指標速限小心駕駛。

桃機公司今天宣布，自9日清晨開始，從高速公路（國道2號）進出桃園機場園區，通過W2滑行道下方地下道後至P4停車場前的路段，將新增彎道，外彎至外側的新鋪設道路，並在接近第二航廈前再彎回原有道路。

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桃機公司提醒，接近第二航廈前的航站南路原有車道，改道期間將進行分流並縮減車道，速限並降至20公里，前往第二航廈3樓出境層走「淺綠色路面」、第二航廈1樓入境層走「深綠色路面」、第一航廈走「淺藍色路面」。

▲▼自國道高速公路進出桃園機場動線微幅調整。（點圖可放大）

機場園區南北路的連接道與迴轉道位置，將調整至接近P4停車場前方，請駕駛人依交通標誌指引，小心行駛。

桃機公司表示，為配合動線轉換，4月8日21時30分起至4月9日5時30分，國道進入機場園區動線縮減為1個車道；4月9日21時30分起至4月10日5時30分，出機場前往國道動線也縮減為1個車道；另園區舊迴轉道則於4月8日5時30分起至4月10日2點封閉。

由台4線貨運園區進入機場方向的車輛，若要迴轉至第二航廈出境層或P4停車場，請沿國道2號前進至大園交流道下匝道後再迴轉，新迴轉道將於4月10日清晨2點開放啟用。

另外，4月8日、9日兩天，機場捷運於晚間8點起至末班車，提供旅客免費從A11坑口站、A15大園站進出桃園機場，桃機公司呼籲接機民眾與旅客多加利用機捷沿線各站，避免道路封閉影響行程；施工轉換期間，客運、計程車等聯外運輸車輛可改走台4線進出機場。

桃機公司指出，本階段交維改道預計至今年8月底，屆時配合WC滑行道遷移及雙向化工程完工，空側部分航機調度運作將更有效率，路側從國道開車進出桃園機場園區也將恢復原本走南路進入機場、走北路進入國道的交通動線。