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巧合？全球首富貝佐斯才敲定協議　情婦隔天也訴請離婚

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▲▼ 美國《紐約郵報》娛樂版《第六頁》（Page Six）稍早大爆料，貝佐斯（Jeff Bezos）一直暗中與前女主播蘿拉．桑切斯（Lauren Sanchez）交往。（圖／達志影像／美聯社）

▲桑契斯近期以來一直被爆料與貝佐斯的交往過程。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）4日達成離婚手續，正式情斷前妻麥肯齊（MacKenzie Bezos）。巧合的是，與貝佐斯頻傳緋聞的桑契斯（Lauren Sanchez）5日也向法院訴請離婚，讓外界質疑是否早就一起談好？

全球首富貝佐斯4日與身為作家的前妻敲定離婚協議，女方放棄兩人共同持有的75％亞馬遜股份，還有她對所持股份的控制權，終於讓這段婚姻正式走入歷史。八卦新聞網站TMZ則指出，被認為是貝佐斯情婦的桑契斯5日也提交離婚文件，結束與好萊塢經紀人懷特塞爾（Patrick Whitesell）的婚姻。

為何時間點會充滿巧合？事實上，桑契斯與懷特塞爾早已分居一陣子，消息人士也透露，兩人訴請離婚的舉動單純是按照法律程序在走，他們都同意共同擁有對2名孩子的監護權。

▲世界首富、亞馬遜公司（Amazon）執行長貝佐斯（Jeff Bezos）與妻子麥肯齊（MacKenzie Bezos）宣布離婚。（圖／路透社）

▲貝佐斯與麥肯齊宣布離婚。（圖／路透社）

自從貝佐斯1月宣布要離婚時，桑契斯的名字就屢次躍上新聞版面，《國家詢問報》（National Enquirer）指出兩人在約會。桑契斯曾任新聞主播，有著艷麗的外表，她與前夫結婚13年，如今要求共同撫養2名孩子。

《國家詢問報》當時聲稱自家記者花費4個月調查，跟蹤貝佐斯與桑契斯跨越5個州的行徑，兩人搭乘私人飛機，坐上豪華的轎車，還會躲在五星級飯店裡面，一同享用浪漫晚餐。

►►財產搞定先來一杯！全球首富的「庶民日常」…貝佐斯排隊買180元台灣珍奶

►►貝佐斯完成離婚手續「仍是世界首富」　前妻放棄75％亞馬遜股份

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關鍵字：亞馬遜,貝佐斯,離婚,北美要聞

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