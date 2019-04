川普愛將接掌世界銀行　馬爾帕斯：反對借貸給富裕國家…尤其是中國

▲美國財政部國際事務副部長馬爾帕斯出任世銀新任行長。(圖/達志影像/美聯社)



國際中心/綜合報導

世界銀行5日宣布,由美國總統川普提名的馬爾帕斯,確定在下周出任新行長,維持了世銀由美國掌權的傳統。馬爾帕斯一直都是川普的愛將,過去他曾質疑世銀這類多邊機構對國際的影響力,也批評向中國提供貸款的作法。外界認為,川普選擇讓自己人擔任行長,就是要扭轉世銀立場,但馬爾帕斯本人則表示,「我們消除極端貧困和實現共同繁榮的目標,比以往任何時候都更加重要。」

63歲的馬爾帕斯(David Malpass)原先擔任財政部國際事務副部長,也在川普競選美國總統期間,擔任團隊的高級經濟顧問。馬爾帕斯5日在發給世銀員工的信件中表示,希望可以替組織帶來「可量化的成功」,例如提高全球收入中位數、提高債務的透明度以及增加私營部門的發展,「世銀應該要勤奮地替全球人民帶來更強大、穩定的經濟環境。」

