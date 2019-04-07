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川普愛將接掌世界銀行　馬爾帕斯：反對借貸給富裕國家…尤其是中國

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▲▼ 川普提名美國財政部國際事務副部長馬爾帕斯（David Malpass）出任世銀新任行長。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國財政部國際事務副部長馬爾帕斯出任世銀新任行長。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

世界銀行5日宣布，由美國總統川普提名的馬爾帕斯，確定在下周出任新行長，維持了世銀由美國掌權的傳統。馬爾帕斯一直都是川普的愛將，過去他曾質疑世銀這類多邊機構對國際的影響力，也批評向中國提供貸款的作法。外界認為，川普選擇讓自己人擔任行長，就是要扭轉世銀立場，但馬爾帕斯本人則表示，「我們消除極端貧困和實現共同繁榮的目標，比以往任何時候都更加重要。」

63歲的馬爾帕斯（David Malpass）原先擔任財政部國際事務副部長，也在川普競選美國總統期間，擔任團隊的高級經濟顧問。馬爾帕斯5日在發給世銀員工的信件中表示，希望可以替組織帶來「可量化的成功」，例如提高全球收入中位數、提高債務的透明度以及增加私營部門的發展，「世銀應該要勤奮地替全球人民帶來更強大、穩定的經濟環境。」

外界質疑馬爾帕斯的立場，因為他過去一直力挺川普的經濟政策，批評世銀不該對富裕國家提供借貸，尤其是中國已是全球數一數二的經濟體，不應該再向其提供貸款。有鑑於馬爾帕斯在美中貿易間的態度，專家也擔心川普會利用美國在世界銀行的權力，對中國的一帶一路計畫施壓。

馬爾帕斯上任後接受《紐約時報》訪問時的態度卻與先前不同，他表示，現在傾向於保持世銀現有的對中政策。儘管如此，積極參與美中貿易談判的馬爾帕斯，仍可能會縮減世銀對中國的貸款，或者提高一帶一路計畫的融資透明度。

世界銀行（World Bank）成立於1947年，目前擁有189個會員國，美國擁有16%投票權，慣例由美國選出行長。世銀的目標包括解決全球貧困問題、因應氣候變遷，以及提供外援。此次行長選舉並無其他國家提出候選人，經濟學家認為，「他國看到川普是如何『懲罰』與他作對的人，所以他們不願意與美國競爭。」

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關鍵字：世界銀行,David Malpass,World Bank,川普,北美要聞

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