川普愛將接掌世界銀行　馬爾帕斯：反對借貸給富裕國家…尤其是中國

▲美國財政部國際事務副部長馬爾帕斯出任世銀新任行長。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

世界銀行5日宣布，由美國總統川普提名的馬爾帕斯，確定在下周出任新行長，維持了世銀由美國掌權的傳統。馬爾帕斯一直都是川普的愛將，過去他曾質疑世銀這類多邊機構對國際的影響力，也批評向中國提供貸款的作法。外界認為，川普選擇讓自己人擔任行長，就是要扭轉世銀立場，但馬爾帕斯本人則表示，「我們消除極端貧困和實現共同繁榮的目標，比以往任何時候都更加重要。」

63歲的馬爾帕斯（David Malpass）原先擔任財政部國際事務副部長，也在川普競選美國總統期間，擔任團隊的高級經濟顧問。馬爾帕斯5日在發給世銀員工的信件中表示，希望可以替組織帶來「可量化的成功」，例如提高全球收入中位數、提高債務的透明度以及增加私營部門的發展，「世銀應該要勤奮地替全球人民帶來更強大、穩定的經濟環境。」

NEWS: David R. Malpass is unanimously selected as the next President of the World Bank Group. Mr. Malpass brings experience in international affairs, finance and economic development. He starts Tuesday, April 9, 2019. https://t.co/J39hAqWgKq pic.twitter.com/MtizIyN55h — World Bank (@WorldBank) 2019年4月5日

外界質疑馬爾帕斯的立場，因為他過去一直力挺川普的經濟政策，批評世銀不該對富裕國家提供借貸，尤其是中國已是全球數一數二的經濟體，不應該再向其提供貸款。有鑑於馬爾帕斯在美中貿易間的態度，專家也擔心川普會利用美國在世界銀行的權力，對中國的一帶一路計畫施壓。

馬爾帕斯上任後接受《紐約時報》訪問時的態度卻與先前不同，他表示，現在傾向於保持世銀現有的對中政策。儘管如此，積極參與美中貿易談判的馬爾帕斯，仍可能會縮減世銀對中國的貸款，或者提高一帶一路計畫的融資透明度。

世界銀行（World Bank）成立於1947年，目前擁有189個會員國，美國擁有16%投票權，慣例由美國選出行長。世銀的目標包括解決全球貧困問題、因應氣候變遷，以及提供外援。此次行長選舉並無其他國家提出候選人，經濟學家認為，「他國看到川普是如何『懲罰』與他作對的人，所以他們不願意與美國競爭。」