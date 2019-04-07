川普推特語錄／通俄門就是民主黨弄的大騙局　警察還不快出來抓人

▲川普視察美墨邊界加州段。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

川普總統今天在推特上重申，通俄門指控就只是民主黨和希拉蕊發起的一場大騙局，他一直都在反擊罷了。他認為，執法部門應該要揪出幕後主使者，防止類似事情未來再度發生在其他總統身上。川普今天將從洛杉磯前往拉斯維加斯，並於共和黨猶太聯盟會議上發表演說，預計美東時間晚間8時返抵白宮。

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▼所以，讓我們搞清楚！根本就沒有通俄，事實上，偽造的文件一直是騙子希拉蕊和民主黨全國委員會資助的詐騙。因此，13名憤怒民主黨人調查一件從未發生過的事，實際上這就是一場詐欺。我只不過反擊那些我知道根本不存在的事情，勾結俄羅斯（太荒謬了！）

沒有干預司法。這個俄羅斯騙局絕對不能再發生在另一位總統身上，執法部門必須揪出來，最初到底是如何開始的？

▼今天將在內華達州拉斯維加斯的共和黨猶太聯盟會議上發表演說。很快就能看到大家！

▼我還沒有讀穆勒報告，儘管我絕對應該要讀一讀。我只知道結果，重點就是沒有通俄。而且，我要給我們了不起的，發現沒有妨礙司法的司法部長一個建議。13個討厭川普的憤怒民主黨人（後來增加到18個），用了兩年時間和3000萬美元，最後發現沒有通俄。

但不論我們怎麼說，民主黨都不會善罷甘休。完全浪費時間。就像@FrankLuntz剛說得，「夠了，美國已經受夠了。你們做得一切。大眾已經厭倦了。」

▼「通俄門從第一天開始就是一場騙局。」@dbongino @foxandfriends

▼「自1951年以來歷任總統中最低的平均失業率，4.1％。景氣好得很。如果是民主黨贏，那就完了。」@Vanneyco @foxandfriends 我同意！