拿BB槍劫iPhone！10歲黑人男童被上銬押進警車　檢察總長：他是無辜的

▲男童遭誤認為搶劫犯。（圖／翻攝自YouTube／WUSA9）



國際中心／綜合報導

美國華盛頓特區日前有一名10歲黑人男童被誤認成搶劫犯，當場被警方戴上手銬押上警車。這段戴補影片在推特上瘋傳以後，引來各方民眾批評，華盛頓特區檢察總長拉辛（Karl Racine）5日發出聲明表示，沒有找到這位男童犯案的證據，「他是無辜的。」但拉辛也強調，警方是按照標準程序進行逮捕。

事情發生在上個月底，有一名12歲男孩被另一群青少年拿槍威脅，他們逼男孩交出iPhone。警方獲報後鎖定了與受害者描述特徵相符的兩個男孩，並將其中一位10歲黑人男童當街上銬，並押上警車，從影片中可以看到，目擊民眾紛紛向警方大喊，「他沒有反抗為何要戴手銬？」、「他只是個孩子！」

根據華盛頓都會警局規定，要逮捕12歲以下孩童，必須先諮詢青年和家庭服務部門的指揮官，而當時指揮官下令不行逮捕男孩，警方仍堅持要向法院申請逮捕令，因為他們在附近找到了iPhone 7和BB槍。

事後拉辛也跳過法院命令，直接由辦公室發布聲明指出，警方欠這位男孩一個道歉，「我必須公開向這名男孩道歉，他戴著手銬被帶到警車的照片和影片被廣泛流傳，只因被我們誤認為暴力罪犯，他是無辜的。」拉辛說，警方正在繼續調查另一名13歲少年的犯罪行為。

▼男童被警察包圍戴上手銬。（圖／翻攝自YouTube／WUSA9）

