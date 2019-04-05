貝佐斯完成離婚手續「仍是世界首富」　前妻放棄75％亞馬遜股份

▲貝佐斯與瑪肯西完成離婚手續。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

亞馬遜（Amazon）創辦人兼執行長貝佐斯（Jeff Bezos）在今年1月宣布離婚，前妻瑪肯西（MacKenzie Bezos）於4日宣布，兩人已經完成離婚手續，她將放棄兩人共同持有亞馬遜股份的75%，以及所有的投票權利。也就是說，貝佐斯可以繼續維持世界首富的地位，並繼續掌控亞馬遜公司。



瑪肯西也提到，她會將持有的華盛頓郵報以及亞馬遜旗下太空探索公司「藍源」（Blue Origin）的所有股份交給貝佐斯。兩人原先持有的亞馬遜股份價值大約為1430億美元，也讓他們成為世上最有錢夫妻檔，離婚之後，瑪肯西手上剩下的股份預估市場價值為360億美元。

瑪肯西在推特上寫道，「很感激我和傑夫完成了所有離婚手續，也感謝所有好心人的支持，期待以合夥人以及好友的身分繼續新的生活」。貝佐斯也在推特表示，「我很感謝瑪肯西一路以來的支持和付出，她是一位非凡的夥伴、盟友和母親，我永遠都需要向她學習」。

貝佐斯夫婦在今年1月突然宣布離婚，結束兩人25年的婚姻，當時他們在聲明中提到，「就算知道過了25年後會分開，我們仍然還是會再踏入婚姻一次」。



在貝佐斯宣布離婚的隔天，以誇大報導聞名的小報《National Enquirer》揭露了貝佐斯和電視主播桑徹絲（Lauren Sanchez）的婚外情緋聞，報導長達11頁，該報記者指出，他們跟隨貝佐斯與桑徹絲跨越了5個州，跟蹤他們的私人飛機和豪華轎車，捕捉到的內容包括互動親密的晚餐，還有秘密「愛的小窩」，甚至還有大尺度的簡訊。

但貝佐斯事後發了長篇部落格文章否認，並指控該報負責人試圖勒索他。