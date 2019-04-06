2歲童不能走…高中生幫改造電動玩具車！　他燦笑衝向自由

When 2-year-old Cillian Jackson needed a power wheelchair, members of the local high school robotics team got to work: https://t.co/oSz8BfXvtW via @kare11 @kevtibs has the story. pic.twitter.com/P38ZWF7u9Y — NBC Nightly News with Lester Holt (@NBCNightlyNews) April 4, 2019

國際中心／綜合報導

美國明尼蘇達州2歲男童傑克森（Cillian Jackson）患有先天性基因問題，導致他無法走路，但他的家庭無法負擔得起昂貴的電動輪椅。不過，在他的父母向當地高中的機器人團隊求助後，學生們立刻接下挑戰，並成功為傑克森打造一台功能齊全的玩具電動車。

綜合CNN、KARE報導，傑克森父母起初物理治療師的介紹下，得知一項提供行動不便孩童改裝玩具車的Go Baby Go專案計畫，但由於家裡附近沒有協會駐點，加上電動輪椅可能要價超過1000美元，所以夫妻倆找上當地高中的機器人團隊，探求學生們的意願。

經過校方轉告訊息後，學生們立刻答應這項提議。根據團隊教練埃爾維巴客（Spencer Elvebak）的說法，這群高中生們改裝夫妻倆提供的玩具車，把只能前後移動2個操縱桿，改成一個可以多方向控制的操縱桿，墊高操縱桿底座讓傑克森可以伸手自己控制，並加裝座椅。

▲ 埃爾維巴客提到，「孩子們為機器人比賽所做的一切，都與這項挑戰息息相關，寫程式、接線這些工作都自己來。」（圖／翻攝自臉書Rogue Robotics - Farmington）

最終，團隊成員在幾個禮拜之內，就把電動玩具車改裝完成，並於去年12月把車子交給這家人。而傑克森親自試駕這台為他量身打造的車子，更露出甜滋滋的喜悅笑容。

「我決定參加這個計畫，是因為我想幫助別人，且到最後這個感覺真的很棒」，負責車子主要線路的學生特雷克爾（Alex Treakle）表示，當他看到傑克森親自開著改裝完成的車子時，「他臉上開心的笑，可以讓我高興一整年。」

如今，傑克森能對自己四處走動擁有更多自主權。他的父親泰勒（Tyler Jackson）提到，「當他在車上的時候，他會有意識地停下來，看看門把、電燈開關，或是瞧瞧過去未曾有能力和時間去探索的東西。」而他的母親克瑞希（Krissy Jackson）也認為，這輛車子也對孩子的好奇心有所幫助。