柯志恩：徵召韓國瑜前「摸頭會談」　朱立倫無法接受

▲吳敦義、朱立倫、王金平、韓國瑜。（組合圖／ETtoday資料照）

記者楊亞璇／台北報導

國民黨力拱高雄市長韓國瑜參選2020總統聲浪不斷，表態角逐總統的前新北市長朱立倫7日受訪時，直接呼籲黨中央徵召韓出戰，重申自己立場從頭到尾都一樣，「我一定全力支持、大聲支持」，也重申「兩個全力」，要徵召韓就全力支持，要辦初選就全力以赴。國民黨立委柯志恩7日受訪表示，若要徵召韓國瑜就不要前面鋪排會談，有摸頭之嫌，朱無法接受。

柯志恩出席軒轅黃帝祭祀大典受訪時表示，如果基層拱韓聲音這麼大，大家也覺得韓國瑜是目前最強人選，「他（吳敦義）就是完全尊重民意，也明確表達支持韓國瑜」，要用徵召的方式，但是既然要徵召，就不用在前便鋪排一些會談，然後到底要不要公開，這些都是細節，「如果要徵召，主席自己下定奪，不要請一堆人鋪哽」。

柯志恩進一步表示，朱立倫是有表態的人之中民調最高者，他都表現出大氣，剩下的問題請主席做智慧的處理，如果吳主席徵召，朱可以接受韓國瑜出來，但是如果徵召前擺一些動作，譬如說會談又不公開，過程中要好像有摸頭之嫌，「他覺得沒有辦法承受這樣的事情。」

被問到若徵召韓國瑜，是否有利國民黨團結？柯志恩說，「以朱立倫而言，我想他會支持韓國瑜，這點無庸置疑」，但是前立法院長王金平情緒各方面要做一些處理，但黨目前為止是各大天王間的信任度不夠，包括吳、韓，吳跟所有的人，「我覺得這是信任度的問題，在這一次初選當中更是可以看得出來」，所以吳主席要發揮智慧，要表現出挺韓出來，其他問題他來承擔，既然要做kingmaker，要排除這些障礙。