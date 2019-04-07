影／是否擔心被韓粉攻擊？ 朱立倫：支持徵召立場一致

記者蔡浩祥／台北報導

2020總統大選，國民黨內陷入徵召、初選之爭，前新北市長朱立倫7日受訪明確表態，呼籲黨中央儘快徵召高雄市長韓國瑜。媒體問及，是否擔心遭韓粉攻擊？他表示，自己從頭到尾立場很清楚，就是支持徵召韓國瑜。

▲前新北市長朱立倫出席已亥年軒轅黃帝拜祖大典。（圖／記者黃國霖攝）

韓流強勢竄起，民間勸進2020聲音也越來越大，有韓粉6日就準備了一千份炙燒「韓國魚」免費大放送，要力挺韓國瑜選總統，而「杏仁哥」四月一日才發起的連署活動，也已經累積近兩萬份的連署書。

朱立倫受訪時，先是呼籲黨中央徵召韓國瑜角逐2020，也重申「兩個全力」，要徵召韓就全力支持，要辦初選就全力以赴。

▲高雄市長韓國瑜是否角逐2020，民間勸進聲浪不斷。（圖／地方中心攝）

被問及「朱吳會」的延期，尤其要求公開部分被黨主席吳敦義指為作秀。對此，朱立倫表示，自己講的每句話、每個字，重頭到尾立場都一致，沒有不能公開。

朱立倫強調，決定徵召韓國瑜，就沒有初選的問題，「朱立倫沒有什麼好特別溝通，黨中央要溝通的，是反對徵召的部分」。

至於是否就不要辦初選？朱立倫說，決定徵召，既沒有初選的問題，現在大家都希望要團結，徵召韓國瑜，朱立倫就全力支持。