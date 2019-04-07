大甲媽祖起駕成總統前哨戰　藍綠白10大咖登場行程一次看





▲大甲媽祖遶境。（圖／資料照，下同）

政治中心／綜合報導

被譽為全球3大宗教盛事之一的台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境，將於7日深夜10時起駕。由於2020年適逢總統大選，大甲媽祖遶境成了有意參選總統的政治人物必訪行程，包括欲爭取連任的總統蔡英文，與她的競爭對手前行政院長賴清德，還有為了黨內初選喬不攏的前新北市長朱立倫、國民黨主席吳敦義，以及遲遲沒有表態參選的台北市長柯文哲和高雄市長韓國瑜，都將在7日出席此場盛事。

大甲媽祖遶境被譽為全球三大宗教盛事，今年9天8的境活動預計將吸引超過10萬名信徒隨香。由於遶境別具意義外，又將會深入各地方鄉鎮，特別這次是在2020大選之前，因此吸引不少政治人物隨行，除柯文哲外，蔡英文、賴清德、王金平、朱立倫等也都將出席活動。

廟方工作人員透露，目前已知王金平會在11時抵達參拜，接著吳敦義也會趕來上香，而台中市長盧秀燕則是陪同韓國瑜一起來參拜；綠營方面，蔡英文會參加下午3時最重要的上轎儀式，而賴清德也會在傍晚5時到場，剛好與柯文哲同一時間。到了深夜10時，立法院長蘇嘉全、盧秀燕則會和董事長顏清標一起扶媽祖鑾轎，展開遶境行程。

藍綠白大咖7日參加大甲媽祖遶境時間表：

11：00 王金平 （參拜）

13：00 吳敦義（祈安典禮）

14：00 盧秀燕、韓國瑜（參拜）

14：50 蔡英文、蘇嘉全（上轎典禮）

16：00 朱立倫（參拜）

17：00 賴清德、柯文哲（參拜）

22：00 盧秀燕、蘇嘉全（起駕扶轎）