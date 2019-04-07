批評陳菊不顧小林村災民　費鴻泰被打臉「不是捧韓就會被提名」

▲立委費鴻泰。（圖／記者屠惠剛攝）



政治中心／綜合報導

高雄小林村在2009年莫拉克風災時慘遭滅村，倖存災民訴請國賠，纏訟10年，高雄市長韓國瑜3日表示，市府決定「放棄上訴」，讓市民能得到應有補償。對此，國民黨立委費鴻泰稱讚韓國瑜「佛心」，批評前高雄市長陳菊拒絕國賠是「禍心」，卻遭高雄市議員簡煥宗打臉，「2009年高雄縣長是楊秋興，你是不是搞錯什麼？」

高雄甲仙鄉小林村在2009年莫拉克颱風期間慘遭滅村，倖存的138名災民以政府未積極撤村等理由訴請國賠，纏訟10年，雖然一、二審敗訴，但日前高雄高分院更一審逆轉宣判勝訴，不過高雄市政府仍可上訴，高雄市長韓國瑜3日正式回應，市府決定「放棄上訴」，讓市民能得到應有補償。

對此，費鴻泰5日於臉書稱讚韓國瑜「佛心」，他表示，韓國瑜宣布放棄對小林村國賠案的上訴，終止10年纏訟，還給小林村民一個公道，真是佛心待民，反觀陳菊在位期間，對於天災或人禍而造成生命財產損失的災民，陳菊不但不幫忙，還落井下石，相比於現任韓國瑜的佛心，「陳菊真是禍心，不能苦民所苦」。

費鴻泰指出，莫拉克風災時，高雄市府未主動派員協助進行撤離，導致小林村滅村，陳菊卻拒絕國家賠償，而在高雄氣爆案中，陳菊誆騙災民用代位求償的方式處理，結果法院判決是高雄市府的責任最大，災民卻因為超過時效而無法求償。

針對費鴻泰對陳菊的指控，簡煥宗6日於臉書發打臉文指出，2009年高雄縣長是楊秋興，2010年高雄縣市才合併，「你是不是搞錯什麼？」，「不是什麼事罵陳菊，捧韓國瑜，你就會被提名！」

簡煥宗批評，他知道你老人家最近被嗆「別把位置當籌碼」，又誣陷有人變造錄音帶，被人嗆應立刻退岀政壇，認為費鴻泰看起來內憂外患，又到處開戰場，現在又惹出這種烏龍事件，「我看⋯立委提名很不妙」。