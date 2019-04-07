　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批評陳菊不顧小林村災民　費鴻泰被打臉「不是捧韓就會被提名」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼立委費鴻泰。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委費鴻泰。（圖／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

高雄小林村在2009年莫拉克風災時慘遭滅村，倖存災民訴請國賠，纏訟10年，高雄市長韓國瑜3日表示，市府決定「放棄上訴」，讓市民能得到應有補償。對此，國民黨立委費鴻泰稱讚韓國瑜「佛心」，批評前高雄市長陳菊拒絕國賠是「禍心」，卻遭高雄市議員簡煥宗打臉，「2009年高雄縣長是楊秋興，你是不是搞錯什麼？」

高雄甲仙鄉小林村在2009年莫拉克颱風期間慘遭滅村，倖存的138名災民以政府未積極撤村等理由訴請國賠，纏訟10年，雖然一、二審敗訴，但日前高雄高分院更一審逆轉宣判勝訴，不過高雄市政府仍可上訴，高雄市長韓國瑜3日正式回應，市府決定「放棄上訴」，讓市民能得到應有補償。

對此，費鴻泰5日於臉書稱讚韓國瑜「佛心」，他表示，韓國瑜宣布放棄對小林村國賠案的上訴，終止10年纏訟，還給小林村民一個公道，真是佛心待民，反觀陳菊在位期間，對於天災或人禍而造成生命財產損失的災民，陳菊不但不幫忙，還落井下石，相比於現任韓國瑜的佛心，「陳菊真是禍心，不能苦民所苦」。

費鴻泰指出，莫拉克風災時，高雄市府未主動派員協助進行撤離，導致小林村滅村，陳菊卻拒絕國家賠償，而在高雄氣爆案中，陳菊誆騙災民用代位求償的方式處理，結果法院判決是高雄市府的責任最大，災民卻因為超過時效而無法求償。

針對費鴻泰對陳菊的指控，簡煥宗6日於臉書發打臉文指出，2009年高雄縣長是楊秋興，2010年高雄縣市才合併，「你是不是搞錯什麼？」，「不是什麼事罵陳菊，捧韓國瑜，你就會被提名！」

簡煥宗批評，他知道你老人家最近被嗆「別把位置當籌碼」，又誣陷有人變造錄音帶，被人嗆應立刻退岀政壇，認為費鴻泰看起來內憂外患，又到處開戰場，現在又惹出這種烏龍事件，「我看⋯立委提名很不妙」。

ET快訊
韓星跳水爆頭重傷！「滿身血畫面曝光」全身癱瘓…妻急籌錢救命
紅衣小女孩26樓墜落地面！自行爬起跑開　鄰居全都看傻了
「三重大老都吃屎」三蘆弟兄大龍炮約戰！連千毅急喊誤會：酒喝多

關鍵字：韓國瑜,陳菊,費鴻泰,小林村,小林村國賠案

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「台灣言論自由正被侵蝕」　蔡英文：社會信任正在瓦解

大甲媽7日起駕　王金平搶頭香參拜：媽祖婆很疼我

國民黨立委提名民調倒數11天　郭素春急傳簡訊幫洪孟楷拉票

民進黨總統初選制度爭議陷僵局　黨員憂：改變初選重傷形象

美售台F16V態度動搖？　空軍司令張哲平正在華府訪問

批評陳菊不顧小林村災民　費鴻泰被打臉「不是捧韓就會被提名」

陳其邁「青澀」照曝光！　女網友暴動：年輕時是我的菜

中共網軍收購臉書粉專　羅智強轟「自導自演的白痴劇」

中職／黃恩賜對決翁瑋均　運彩開盤看好桃猿

辦「陳明通該不該下台」投票被76％網友打臉　鍾小平怒嗆可恥

年收上億大老闆改當Uber司機　載完第一趟停路邊爆哭20分鐘

蔡依林扯衣領差點親到練習生！　青春有你舞台合作《怪美的》暴動啦

香港男切陽具「3次手術」做回女人　創組織+監製跨性別影片重拾信心

阿嬤戴金毛用英文玩視訊交友　被問年紀急找翻譯：圖N弟啦

影／拔菜總部行動劇「炸平總統府」　發射2導彈自誇：實在是太準了

會牽絲花生醬法式吐司必點！　蘆洲人氣打卡早午餐超銷魂

乩童持狼牙棒猛砸自己噴血　「肋骨斷3根」陳屍床上賠命

劉德華賣按摩椅「拜託幫幫我」　黃子佼虧：你壓力很大啊！

嗆炸總統府「人生最後一戰」！ 吃屎哥2小時被上銬慘況曝光

華晨宇唱一半...驚喜一個個出現　「快男隔６年合體」感動哭了！

「台灣言論自由正被侵蝕」　蔡英文：社會信任正在瓦解

大甲媽7日起駕　王金平搶頭香參拜：媽祖婆很疼我

國民黨立委提名民調倒數11天　郭素春急傳簡訊幫洪孟楷拉票

民進黨總統初選制度爭議陷僵局　黨員憂：改變初選重傷形象

美售台F16V態度動搖？　空軍司令張哲平正在華府訪問

批評陳菊不顧小林村災民　費鴻泰被打臉「不是捧韓就會被提名」

陳其邁「青澀」照曝光！　女網友暴動：年輕時是我的菜

中共網軍收購臉書粉專　羅智強轟「自導自演的白痴劇」

中職／黃恩賜對決翁瑋均　運彩開盤看好桃猿

辦「陳明通該不該下台」投票被76％網友打臉　鍾小平怒嗆可恥

大選剛結束！泰國「政壇新星」被控3罪　恐面臨9年徒刑

李易峰夜會女子「事後一根菸」全被拍！　網見動圖崩潰：形象毀了

小蠻紐約遇急凍　隔天起床刷牙「嘴巴漏水」顏面中風

直播主連千毅嗆「三重老大吃屎」　角頭看不下逆襲！5煞叫囂放砲被逮

台中超狂冰品專賣店　綠豆沙＋巧克力冰淇淋尬出新滋味！

連千毅現身5分鐘狂道歉！　「我會親自打給大哥們交代」

「台灣言論自由正被侵蝕」　蔡英文：社會信任正在瓦解

大甲媽7日起駕　王金平搶頭香參拜：媽祖婆很疼我

一張表揭露房價變化　跟著IKEA買房要失望了

徐文良接回「嘉義被踹小黑」　心疼牠「害怕都不想動」

欠扁奴才比出「國際手勢」橘貓秒暴怒：484活膩了！？

政治熱門新聞

野生韓國瑜10月前孤獨吃麵照！..

蔡英文：月收3萬、年收低於12..

傳蔡英文無法接受初選：不可能跟..

韓國瑜親自去還願　攤商：他就是..

快訊／黨內力拱韓國瑜動作不斷　..

鍾小平被76％網友打臉　怒嗆可..

韓國瑜選總統？　幕僚回應了

國民黨青壯派盼馬英九協調總統初..

韓國瑜帶隊查夜店毒品　燈一開警..

潘恒旭解禁　重砲轟王浩宇

「我年輕挺小英」！年輕人舉牌高..

拔菜總部「炸平總統府」 臉書號..

韓國瑜接空殼被丟垃圾！曝背後辛..

社團《高雄2.0》被消失！臉書..

更多熱門

相關新聞

鍾小平被76％網友打臉　怒嗆可恥

陸委會主委陳明通日前批評高雄市長韓國瑜，「只為了生活，吃得飽就好，那跟豬狗禽獸有什麼差別」引發爭議，僅管隔天緊急召開記者會道歉，仍備受網友討論。國民黨北市議員鍾小平為此在臉書上新增「陳明通是否應該立即下台」投票，但被打臉，有76％網友投「不用下台」，還有人留言「誤導民眾」，讓他怒嗆「你跟陳明通一樣可恥」。

大甲媽祖起駕　藍綠白大咖行程一覽

是否擔心被韓粉攻擊？ 朱立倫：支持徵召立場一致

初選、徵召韓問不停　朱立倫：講100次了

快訊／黨內力拱韓國瑜動作不斷　朱立倫鬆口：呼籲黨中央徵召

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 愛山林 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

直播主嗆「三重大老都吃屎」　三蘆兄弟火了

快訊／阿怪妹妹發臉書證實死訊

搭高鐵被孕婦叫醒讓座！她回嗆心軟

5歲女離奇瘦成骨架　母竟一句話救回

即／台中大遠百墜落！女摔13樓身亡

嬸炫女兒第一名！她冷揭報應全場安靜

給40歲以下年輕人：一定要存到40萬

中職超波動！甜美妹「撐爆兄弟2字」網晃到頭暈

鄰嬤熱水燙蛋！鵝媽媽悲鳴繼續孵

「三重大老都吃屎」連千毅急喊誤會

野生韓國瑜10月前孤獨吃麵照！網心酸

我月薪12萬！她滑倒「膝蓋爆了」求償咖啡店114萬　

女子試1次慘暈船愛上　怒告性侵

爸爸癌末住院…病房外傳出鐵鏈聲

18歲辣媽吃避孕藥小腹「一夜隆起」生2女兒

更多

最夯影音

更多

年收上億大老闆改當Uber司機　載完第一趟停路邊爆哭20分鐘

蔡依林扯衣領差點親到練習生！　青春有你舞台合作《怪美的》暴動啦

香港男切陽具「3次手術」做回女人　創組織+監製跨性別影片重拾信心

阿嬤戴金毛用英文玩視訊交友　被問年紀急找翻譯：圖N弟啦

影／拔菜總部行動劇「炸平總統府」　發射2導彈自誇：實在是太準了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面