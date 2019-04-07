總統年前夕「還願」　柯文哲7日啟程遶境拚聲量

▲柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

一年一度的大甲媽祖遶境將在7日展開，台北市長柯文哲時隔4年將再度參加。由於適逢2020總統大選前夕，讓今年的遶境話題不斷，柯文哲選在這次參與，對外是稱要「還願」，但仍被外界認為是要藉由此行深入台北以外的中部、南部地區，試探聲量與熱度。另外，此行柯文哲陣營也將進行直播，此一重責大任採正式授權的方式，找上柯粉俱樂部粉絲團協助。

大甲媽祖遶境被譽為全球三大宗教盛事，今年9天8的境活動預計將吸引超過10萬名信徒隨香。由於遶境別具意義外，又將會深入各地方鄉鎮，特別這次是在2020大選之前，因此吸引不少政治人物隨行，除柯文哲外，蔡英文、賴清德、王金平、朱立倫等也都將出席活動。

柯文哲靠著網路起家，歷經幾次起起伏伏仍保持一定實力，國內依舊罕見敵手。2018年九合一選舉，柯文哲的優缺點併現，網路「空戰」實力驚人的他，可以在短短12小時募得3千萬；但掃街等「陸戰」卻是連連受挫，基層組織確實不是藍綠的對手。

因此柯文哲此行被外界認為是「試水溫」，若走出台北後支持度不減，甚至還高過台北，不無有下決心衝擊2020的可能，就看柯文哲口中所謂「距離的美感」是否能有效。

根據柯陣營初步規劃，柯文哲在4月7日傍晚5點將先到大甲鎮瀾宮參拜，接著在深夜12點時出發展開遶境出，夜行日休，預計步行10個小時到彰化的南瑤宮參拜後休息，入住香客大樓，過程中將停留2次做休息。接著8日晚間6點自南瑤宮媽祖文化館出發，預計在9日凌晨3點30分抵達西螺福興宮香客大樓住宿休息。

接著9日中午11點30分，柯文哲一行人將到西螺的福興宮參拜，接著展開步行，預計晚間10點抵達嘉義縣新港的奉天宮參拜。柯文哲前3天將一口氣走超過110公里，9日稍作休息後，將返回台北準備10日下午的議會開議備詢。

據了解，柯營幕僚計畫10日、11日結束備詢後，12日再安排柯文哲回到嘉義繼續完成剩下的遶境行程，但已有不少議員對柯市府「先斬後奏」的作法感到不滿，認為此舉不尊重議員。已有議員私下串聯，要在9日開議後，立即安排專案報告「卡柯」。

