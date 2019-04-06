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陳思宇回任陳建銘辦公室助理　2020立委埋伏筆「很快有新動向」

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▲▼立法委員候選人陳思宇選前之夜，陳思宇進場並致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳思宇。（資料照／記者林敬旻攝）

記者楊亞璇／台北報導

北市前觀傳局長、北市議員陳建銘之女陳思宇代表白色力量投入士林大同區立委補選，出征失利，選後回到陳建銘的辦公室擔任助理，此外，她也經常在個人的臉書粉絲專頁發文，除了分享當初在觀傳局任內的過往，也對時事發表看法，為柯文哲、北市府同仁說話，未來是否代表「柯家軍」再2020戰立委，外界關注。

陳思宇最終以9689票落敗，遠輸民進黨勝選人何志偉、以及國民黨候選人陳炳甫的3萬多票。選戰落幕後，陳思宇低調回歸父親陳建銘辦公室，到台北市議會擔任公費助理，媒體報導，陳建銘說當初參選是因為市長柯文哲這邊有這需求，希望陳思宇為白色力量發聲，至於未來是否再參選，會看柯文哲這邊規劃安排，他們是「被動式參與」。

陳思宇6日在臉書有感而發，「我是我，走自己的路 ，感謝陳議員給我機會能夠再次貼近民眾生活」，擔任議員助理，也是過去的經歷、選舉讓我知道地方有許多需要被知道、被發聲，而議員助理給予我一個角色切入，從更多層面做思考，法案、政策、公益都是他熟悉的領域。「對我來說遇到挫折不可恥，可恥的是不敢原地站起來，所以我想再次帶著我一直以來服務的熱情，繼續前行。」

「幫同事說話不是個案，而是對的話就說，不需要遮掩」陳思宇表示，她對公眾事務本來就很有很大的興趣，也希望能用自己微小的力量讓社會更好，所以開始把她知道的真相，在工作上自己經歷過的事、主張的事，透過文字讓大家知道。

對於父親陳建銘稱他們是被動式參選，陳思宇似乎不滿意這樣的說法，她強調，「沒有被動式參選」 ，很快有新動向和大家報告；她說，「工作時每天被時間追著跑，而這段沈潛期間，反而讓我靜下心思考，發現自己，也有更多具體行動跟想法迫不及待跟大家分享，敬請期待。」並標註「#白色力量前進發光」，此番回應埋也為2020選戰下伏筆。

陳思宇6日受訪時表示，與父親確認後，「被動式參選」應是指上次的立委補選選舉，無關2020選舉。至於2020立委選舉，陳並未鬆口，僅說會做好當前的事，也預告近日會有一些新的動向。

▲▼ 。（圖／翻攝陳思宇臉書）

▲陳思宇發文。（圖／翻攝陳思宇臉書）

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關鍵字：白色力量,柯文哲,陳思宇,陳建銘

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