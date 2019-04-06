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訪美強碰蔡英文、韓國瑜出訪　柯文哲聲量拚不成

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▲▼柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）

▲柯文哲美行低調，未如預期掀起熱烈討論。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲訪美之旅結束，7天內急行軍連趕了紐約、華盛頓、亞特蘭大、波士頓，可謂相當精實。但此次訪美碰上總統蔡英文出訪南太平洋友邦、高雄市長韓國瑜訪問陸港澳，其中尤以後者話題最多，甚至連前行政院長賴清德都突然宣布將角逐黨內初選，確實都重創了柯的媒體曝光度大減。儘管無法控制外在因素，但返台後幕僚也坦言，行程安排、亮點等確實不夠多，後續將進行檢討。

此次柯文哲踏上美國東岸，最值得關注的，莫過於在華府的一連串拜會，美方的看法攸關柯文哲下一步動向；儘管無法得知美方真實想法為何，但幕僚對於此行成果抱持樂觀態度，收穫比預期的豐碩，或許分數不高但至少及格。

台灣對於美國而言是防堵中國大陸的第一線，不論是統、是獨都不樂見，也因此，以美國的立場來說，台灣領導人必需要聽話不當個「trouble maker」。此行美方並不如外界預期，有押寶支持柯文哲參選2020總統的心態，更多的是關注柯文哲在兩岸關係上的態度。

▲▼高雄市長韓國瑜28日中午返台抵達高雄小港機場，千韓粉迎接。（圖／直播）

▲高雄市長韓國瑜出訪陸港澳話題不斷，媒體也爭相採訪，陣容驚人。（圖／直播）

而柯文哲拋出了「親美友中」的概念，稱台灣態度上親美，但是不會故意去跟中國大陸對抗；同時再拿出提出「五個互相」，互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解，強調兩岸間要重啟對話、重新建立互信的基礎。柯也自信表示，自己在處理兩岸關係上穩紮穩打。

但對於柯的論調，美國學者都持保留態度，認為柯沒有提到具體的內容，前AIT處長包道格便直言，若柯文哲要成為總統候選人，必須提出更實質的兩岸政策。而柯也明白美方的疑慮，直言兩岸政策沒辦法完全講清楚，只是表達一個態度，可以做到就先做，但表達出態度仍是非常重要。

但柯文哲此行理應佔據所有新聞版面，但無奈碰上蔡英文出訪南太，加上韓國瑜話題不斷的陸港澳之行，甚至還有賴清德宣布參選掀起民進黨內部風暴，大大擠壓到柯文哲在媒體的曝光度以及網路討論熱度。幕僚也坦言，聲量確實有被擠壓的狀況，後續也會列入檢討；記者隨行觀察，此行柯市府應是與美方不熟悉、雙方沒有默契，還無法拿捏互動的分寸，因此不若蔡英文大方，行程全部採低調處理。有幕僚表示，來到美國就是要拚聲量、拚曝光度，但行程仍躲躲藏藏，確實不利於做拉抬聲勢的操作。

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關鍵字：柯文哲,柯P,台北市

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