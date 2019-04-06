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影／堅持走完初選「不怕黨內分裂」　賴清德：聽黨主席見小英

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記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

前行政院長賴清德，力拼黨內提名，在臉書上PO文強調「我一定會走完初選程序，請大家放心」，文章PO完後，首場公開行程來參觀鍾理和紀念館，他說出來參選就是要承擔責任，這是一場君子之爭，超越個人、派系，為了國家選舉，而面對總統蔡英文公開表示，配合協調小組進行協調，賴清德6日回應，會根據黨主席安排，該見面就會見面，特別是在4月10日中常會通過總統提名作業要點和時程後，就來跟蔡英文總統見面。

▲前行政院長賴清德。（圖／記者洪靖宜攝）
▲前行政院長賴清德。（圖／記者洪靖宜攝）

▲前行政院長賴清德。（圖／記者洪靖宜攝）

▲賴清德參觀鍾理和紀念館。（圖／記者洪靖宜攝）

賴清德投入民進黨總統初選，外傳民進黨有人醞釀連署召開臨時全國黨代表大會，若由賴清德出線，將透過「霸王條款」提案撤換。賴清德則表示「一定會走完初選程序，請大家放心」，賴清德說出來參選就是要承擔責任，這是一場君子之爭，超越個人、派系，為了國家而選舉，因此希望這場初選，是讓大家為民進黨的民主精神感到驕傲。

對於賴清德說法，蔡英文受訪時回應，「既然有協調機制，應該全力讓協調機制發揮作用，配合我們協調小組進行協調工作」，賴清德則回應，他配合黨主席安排，特別是在4月10號中常會通過總統提名作業要點和時程後，就來跟蔡英文總統見面。

▲前行政院長賴清德。（圖／記者洪靖宜攝）

▲賴清德參觀鍾理和紀念館表達對文化重視。（圖／記者洪靖宜攝）

面對黨內同志擔心一但有初選，就有可能會造成分裂，2020這場選舉就不好打，賴清德說初選是場君子之爭，不互相攻擊，將初選衝擊降到最低，這樣民進黨才能重新喚起支持者的支持，唯有如此，在2020才能得到好成績。

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關鍵字：賴清德,蔡英文,蔡賴對決

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