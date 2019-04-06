辣台妹蔡英文號召「總統府音樂會」　光雕秀、卡司、交通攻略看這裡



▲2019總統府音樂會。（影／中華文化總會提供）





▲2019總統府音樂會將於今（6日）晚間19:00登場。（圖／文總提供，下同）

記者林育綾／台北報導

「2019總統府音樂會」即將於今（6日）晚間19:00於凱達格蘭大道登場，「辣台妹」蔡英文也在臉書上號召「辣台派站出來！和小英一起聽音樂」。除了有精彩的光雕秀在總統府百年建築上演之外，更邀請許多重量級卡司，多組跨界、跨齡組合，例如饒舌歌手李英宏將與高齡84歲的說唱國寶楊秀卿同台；王彩樺與國防部藝工隊、電音團體三牲獻藝；此外原民歌手桑布伊、亂彈阿翔、鄭宜農等皆參與演出，國際級指揮家楊智欽也率領國立臺灣交響樂團貫穿整場的演奏，帶來許多跨世代、跨文化、跨音樂領域的融合。

▼蔡英文於臉書搶先分享彩排畫面，超強光雕秀將於總統府百年建築上呈現：



請繼續往下閱讀...

恰逢總統府建築落成100年，音樂會在總統府前的凱達格蘭大道舉辦，讓民眾可自由入場，也是想傳達「人民最大」的理念，開放這裡邀請大眾一同前來共襄盛舉，強調節目本身並無任何政治色彩。而這次2個小時的節目裡有許多的「跨界」，把不同的族群、不同的世代、不同的音樂性質，做巧妙地融合和呈現，例如饒舌與傳統唸歌、電音、客語、台語、原住民歌聲等，也是希望讓民眾能體會到，許多的「不同」都可以共融，甚至產生新的火花。



▲2019總統府音樂會演出卡司，有許多跨界、跨世代的組合！

今年音樂會由「地之美」、「人之美」、「心之美」三段主題串連，並且由國際級指揮家楊智欽率領「國立臺灣交響樂團」貫穿整場的演奏。其中「地之美」表演者包括：原民歌手桑布伊、亂彈阿翔。而「人之美」有多組跨界、跨世代的演出，例如《魯冰花》歌手曾淑勤與永安國小、惠文國小上百位學童表演；84歲的國寶楊秀卿微笑唸歌團與饒舌歌手李英宏、栢樂座；國民天后王彩樺與三牲獻藝、國防部藝工隊聯合演出；還有林生祥老師帶領的生祥樂隊，以及陳宏豪、紀曉君、吳昊恩；蔡振南與法蘭黛樂團帶來跨世代演出。而「心之美」將有鄭宜農帶來療癒爆表的歌聲，還有滅火器樂團。



▲總統府音樂會節目表。

由於場地規劃，周邊將有交通管制，包括衡陽路、襄陽路、常德街以南（不含道路），中山南路以西（不含道路），博愛路以東（不含道路），愛國西路以北（不含道路）。建議可搭乘大眾交通運輸，在捷運台大醫院站1號出口步行至凱達格蘭大道即可抵達。若無法親臨現場，也能透過中華文化總會粉絲團觀看直播，《ETtoday筋斗雲》粉絲團也會同步分享。



▲音樂會周邊交通管制。



▲如何前往總統府音樂會、場地圖。

2019總統府音樂會

地點：總統府前、凱達格蘭大道上

日期：2019年4月6日

時間：19:00開始，16:00起可自由入場

交通：建議搭乘大眾運輸，捷運可至台大醫院站1號出口