傳川普擱置對台軍售　賴士葆：蔡英文抱美國大腿失敗

▲F-16V戰機。（圖／翻攝自洛克希德馬丁官網）



記者林銘翰／台北報導

美國《時代雜誌》引述3名美方官員說法，報導美國在敲定與中國大陸的貿易協議前，川普政府已暫時擱置售台F-16V戰鬥機計畫。對此，國民黨立委賴士葆6日表示，此事赤裸裸地證明總統蔡英文抱美國大腿、極度親美的外交政策完全失敗。

針對《時代雜誌》的報導，國防部及外交部皆嚴正否認。國防部表示，美國仍持續提供我國防衛性武器，目前按規劃進行中；外交部則說，美方刻正進行相關審查程序，並無擱置的情形。

賴士葆表示，台灣在美中兩大強權之間都可以交朋友，本來可以左右逢源，偏偏蔡政府孤注一擲，最後讓台灣變成美國與中國大陸的談判籌碼，「用到你時就給你一點甜頭，用不到時就把你甩開」。

賴士葆說，美國對全球都是以「本國利益」為優先考量，「完全沒有考慮道義問題，大家不要被迷惑了」。美國總統川普現在要競選連任，從他喊出「讓美國再次偉大」的口號中，就可以看出美國利益優先的政治想法。

賴士葆也強調，美國表面上是在替蔡英文助選，但其實更是要替自己輔選，把自己看得更為重要，現階段仍是以美國為主而非台灣，因此再次證明蔡英文抱美國大腿、極度親美的外交政策完全失敗。