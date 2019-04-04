6歲重症女孩忍痛化療6天！捐贈者「悔捐骨髓」　她瞬間痛哭

▲欣欣一聽捐贈者「不捐了」，當場悲從中來，頻頻抹去臉上淚珠。（圖／翻攝自南方都市報，下同）

大陸中心／綜合報導

江西6歲農村女孩「欣欣」出生時確診重型地中海貧血，過去6年來每15天就要輸血維持生命。今年3月，她終於等到一次徹底治癒的機會，因為有人骨髓配型成功，也答應捐獻。不料當欣欣住進廣州兒童醫院「移植倉」，接受6天前置化療後，供髓者竟中途「悔捐」，讓欣欣不禁掉下斗大淚珠…

2013年1月，出生70多天的葉語欣確診重型地中海貧血，這是一種遺傳性慢性血液疾病，必須靠規律性輸血和去鐵治療、維持發育。對於農村的葉先生一家來說，這是一個沉重的負擔，因為全家只有父親在外務工，家境並不寬裕，但自確診那天起，他和妻子便暗暗發誓「只要醫學上有治療的方法，再苦再累也要給她治下去。」

每個月，夫妻倆都負擔幾百元人民幣的輸血開銷，但隨著輸血量上升，當地血庫出現緊繃。到了近幾年，葉先生在深圳務工，妻子則在家兼差做一些手工，每次都是老人家帶著欣欣去深圳醫院輸血，一晃眼就是6年。如今經過許久等待，中華骨髓庫2017年10月傳來配對成功消息，讓一家人欣喜若狂，但隨之而來的是人民幣40萬元（約新台幣183萬元）的沉重費用。

▲葉爸不捨女兒已經接受6天化療，最後竟換來一場空。

葉爸借遍身邊親友，還向銀行貸款，勉強湊齊30多萬元給院方做押金，還替供給者負擔一系列體檢、採集幹細胞等費用約5萬元人民幣（約新台幣23萬元）。如今萬事俱備，移植日期也敲定在今年4月2日，夫婦倆為此丟下工作，提前一周帶女兒住院接受化療，這是手術前的必要準備。

葉先生隔著玻璃探望移植窗內的欣欣，看著女兒剃了頭髮彷彿又更瘦了，不禁感慨「我小孩一路走來，受的罪太多了。」負責該項目的醫生和護士都說，「沒遇過這麼乖的小孩子，做化療不哭不鬧，很配合。」晴天霹靂的是，3月29日晚上一封簡訊告知情況有變，讓一家人備受打擊。

醫生告訴夫妻倆，「供者悔捐」，建議輸回孩子造血幹細胞，繼續維持原先的保守治療。他們一聽不知如何是好，從沒想過付出巨大代價，最後竟是白忙一場。3月31日晚上，單純的欣欣聽到這個消息，忍不住哭了，只說了一句「我想健康…」但父母無能為力。

廣州兒童醫院表示，患者開始化療後悔捐，這還是頭一回，過去沒有類似案例。另外，捐獻者事前雖簽屬「志願捐獻造血幹細胞同意書」，但其中並沒有關於臨時反悔的約束性條款，也沒有可追究的法律責任。

外號「地貧之父」的廣州救助中心隊長黃明貴表示，捐獻者在入院前臨時反悔的狀況並不少見，旁人不該在不了解的狀況下「逼捐」，或進行道德綁架。但他也呼籲，人們在伸出援手前應謹慎思考，審視自己是否有足夠定力去幫人，也寧可一開始不幫，否則中途悔捐雖無責任，但對患者家庭而言是一大打擊。