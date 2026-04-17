童子瑋競選看板遭塗鴉！寫下「吹牛自大」　男子落網依3罪移送

記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

基隆市警方16日上午接獲通報，暖暖區八堵路一處市長參選人童子瑋所設置的競選看板遭人惡意塗鴉，寫下「吹牛、自大」等字樣，警方立即調閱監視器，火速將涉案的余男(62歲)帶回，訊後依違反選罷法、刑法毀損罪、妨害名譽等罪名移送基隆地檢署偵辦。

▲基隆市長參選人童子瑋競選看板遭男子塗鴉。（圖／記者郭世賢翻攝）

2026選戰逐漸進入白熱化，未料基隆市長參選人童子瑋競選看板卻傳出遭人惡意塗鴉、撰寫攻擊性文字，警方16日獲報後火速將涉案的余男帶回偵辦，余初步供稱，單純對於童提出的政見不滿，才會選擇塗鴉洩憤。童子瑋進步基隆辦公室發言人卓芷戎表示，選戰固然激烈，但不應以違法手段進行攻擊，並呼籲市長謝國樑應約束支持者，回歸市政討論，共同維護理性、公平的選舉環境。

卓芷戎說明，該事件發生於15日，團隊設置於八堵火車站斜對面的看板遭男子惡意塗鴉，寫下「吹牛、自大」等攻擊性字眼，卓芷戎強調，選舉應回歸政策與理念的競爭，而非透過破壞文宣、製造對立的方式進行，呼籲謝國樑市長應正面面對選舉，並約束支持者行為。

卓芷戎表示，遭破壞的看板位於交通流量較高之路口高處，原為合法設置之競選廣告，卻遭人刻意塗改，對候選人形象造成傷害，也有違善良基隆市民的道德觀感。此外，卓芷戎也提醒，這種惡意的行為，不僅已經涉及財物毀損，更破壞選舉應有的理性討論與良性競爭的風氣。

童子瑋競選團隊第一時間掌握情況後，立即完成報警程序，團隊嚴正譴責任何形式的暴力與破壞行為，並盼警方儘速查明，還給市民一個公平、安全的選舉環境。

對此，基隆市府也回應，針對童子瑋競選看板遭破壞一事，市府副發言人鍾明表示：市府已針對該行為依法查處，並將持續追究相關責任。