懷孕6個月硬撐　美甲師接到天使客…一看帳本「3萬小費」傻了

▲美甲工作需要很高的專注力。（圖／示意圖／取自Pixabay）



國際中心／綜合報導

美國北卡羅萊納州24歲美甲師特納（Breanna Turner）目前懷孕6個月，儘管她感到相當不適，但為了維持生計仍得繼續工作。她日前替一位客人服務時，竟然發現對方總共留下1000美元（約台幣3萬元），遠遠超過原本要付的35美元（約台幣1000元），讓她相當感動。

特納身為準媽媽，在工作上卻無法鬆懈，否則經濟就會出現困難。她先前上班時覺得相當疲憊，肚子也很飢餓，美甲店則要求她再接待一位客人，「我替那位小姐做了手指與腳趾的課程，我們聊得很深入，談到上帝還有那些人生旅程。」

'God knew what I needed' 由 Daily Mail 發佈於 2019年4月3日 星期三

漫長工作終於結束後，特納在清點款項時意外發現一項大禮，她的客人留下1000美元還有小紙條，希望她可以去買任何自己想要的東西。由於服務只要35美元，特納一直覺得有些過意不去，她希望能把部分的錢還給對方，「我現在一直替她祈禱。」

「她（客人）不認識我，其實沒有必要這樣做。我確實做了很棒的修甲，但1000美元真的很多。」特納形容女客就像上天賜予的禮物，她當時有些陷入低潮，需要被鼓勵，至於這筆款項，她預計拿來買嬰兒床並繳清其他帳單，剩餘的會妥善存起來。