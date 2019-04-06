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社會 社會焦點 保障人權

仙跡岩爬樹「雙腳懸空」拍美照！小心摔下網美→亡美...地主追究恐被告

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突發中心／台北報導

台北市文山區的仙跡岩登山步道，向來是健行的好去處，而附近有一處L型樹可以眺望整個台北市美景、101，還可以拍出雙腳懸空「光著腳丫在樹上唱歌」的美照，因此吸引不少網美前來。不過很多人都不知道此處為私人土地，若爬過欄杆，地主要追究就會有挨告風險。

▲▼仙跡岩私人土地，網美。（圖／東森新聞）

▲▼仙跡岩私人土地，網美。（圖／東森新聞）

▲雙腳懸空實在蠻危險。（圖／東森新聞，下同）

仙跡岩位於台北市文山區，為什麼會有這麼仙意盎然的的名字呢？相傳很久很久以前，台北盆地有一隻妖怪大蟾蜍，吃人無數，呂洞賓下凡降妖，站在一塊大岩石上釣起這隻蟾蜍妖，從此台北盆地再也沒有妖孽作祟。呂洞賓在這塊大岩石上，留下一個大腳印，這就是仙跡岩的由來了。

現場也可以看見許多人跨越欄杆，爬上L型樹上，但美照的背後其實暗藏許多危險，小心網美當不成，結果變成亡美。由於後面就是山崖，下頭完全沒有安全措施，具有一定危險性，前方還特別設置了警示牌提醒民眾不要進入，但還是有不少年輕人愛冒險，無視提醒。

▲▼仙跡岩私人土地，網美。（圖／東森新聞）

▲▼仙跡岩私人土地，網美。（圖／東森新聞）

▲告示牌清楚指示不可跨越，卻有許多民眾當沒看到。

另外，欄杆內屬於私人土地，只有人行步道的地方才是政府的都市計畫風景區，若民眾越過欄杆被地主發現，可能還會面臨挨告風險；拍美照很重要，但還是要注意自身安全，也要小心不要觸法。

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關鍵字：仙跡岩,網美,亡美

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