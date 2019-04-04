躲得掉測照紅單但小心閃不過危險　警增加移動式測照取締

▲麻豆、新化分局及交通警察大隊，將會針對轄內易超速肇事路段，運用移動式測速照相及手持式雷射槍等科技執法設備，加強違規超速取締。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為杜絕民眾「看到固定測速桿」才會遵守道路速限的規定的僥倖心態，除協請交通局針對易超速肇事路段，2018年至今增設了共136面固定式測速取締標誌「警52」外，也添購了31面移動式測速取締標誌「警52」，提醒民眾行經該路段要注意速限小心駕駛，警方更會不定時架設移動式測照設備，對超速車輛進行取締。

「知道哪裡有在拍照超速就好了啊！」、「閃過這個點就可以超速沒關係」，諸如此類的喃喃自語，是很多人心中危險駕駛、超速的僥倖心態，但警方也懂這個道理！

警察局交通大隊呼籲民眾千萬不要以為只有看到固定桿才有在拍照取締超速，統計台南市2019年截至4月2日交通事故資料，總計發生41件A1類（24小時內交通事故死亡）43人、9688件A2類（交通事故受傷）13316人，其中麻豆分局及新化分局轄區，就分別占了8件與7件死亡車禍，分析肇事原因，多為疑似超速失控、未能注意車前狀況等因素。

對此，麻豆分局、新化分局及交通警察大隊，將會針對轄內易超速肇事路段，如台20線、台19甲線、台1線、台84線快速道路、市道171線、176線及165線等路段，運用移動式測速照相及手持式雷射槍等科技執法設備，加強違規超速取締。警方再此呼籲駕駛人注意道路速限規定，小心駕駛確保安全，也避免受罰。