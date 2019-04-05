川普「風力發電噪音會致癌」！參議員怒回嗆：腦殘發言

▲川普2日表示，風力發電機產生的噪音會致癌。（圖／路透）

國際中心／綜合報導



美國總統川普2日在共和黨眾議院全國委員會（NRCC）春季晚宴上表示，「風力發電機」產生的噪音會致癌。對此，促進美國風電發展有功的愛荷華州共和黨參議員葛拉斯里（Chuck Grassley）怒斥，這是「腦殘」說法。白宮目前則不願對於葛拉斯里的評論做出任何回應。

綜合外媒報導，葛拉斯里3日向媒體表示，「川普的這個說法很腦殘」（idiotic），也對催生出風電稅額扣抵的我不怎麼尊重」。據了解，葛拉斯里從26年前開始，就很努力推動聯邦減稅政策，為風電發展注入強心針。

如今，愛荷華州是美國風力發電的領頭，有超過4000座風力發電機，提供約40%的電力。愛荷華州長萊諾斯（Kim Reynolds）對此則不願表示川普發言有誤，只說自己不適合評論該事。

▲共和黨參議員葛拉斯里。（圖／達志影像／美聯社）

萊諾斯指出，你知道世事難料，某年大家說咖啡對健康有益，隔年又說咖啡致癌，很多事情就是這樣，「我們有很多人推動、投資這個產業，我們應該要對於自己的定位感到驕傲。」

報導還提及，目前沒有任何證據可以顯示「癌症與風力發電廠有關係」，但風力發電機組的運作會產生人類可聽見的噪音、低頻噪音，可能會擾亂睡眠，甚至引發頭痛與輕微嘔吐。發表於2014年的美國衛生研究院報告就指出，風力發電不會帶來進一步的威脅，可把風電機組建設在離家裡比較遠的位置，降低噪音干擾。