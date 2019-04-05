山寨iPhone換走千支真機！蘋果慘虧2800萬　留學生家中搜出上百假貨

▲ 據瞭解，目前涉案的2名中國留學生並未被當局拘留。（示意圖／路透社）

國際中心／綜合報導

中國曾發生用山寨iPhone透過蘋果官方管道換取真機的案例，但如今同樣劇情在美國上演。俄勒岡州2名中國留學生涉嫌運了數千台假iPhone進入美國，並以「無法正常開機」為由，送了2000多台手機給蘋果公司維修、更換，最終得手1400多支真iPhone，讓蘋果損失約89.5萬美元（約新台幣2779萬元）。

綜合《俄勒岡人報》（The Oregonian）、The Verge報導，涉案的中國留學生江（Quan Jiang）和周（Yangyang Zhou）自2017年就開始犯案，在周把山寨iPhone運進美國後，2人透過網路或親自到蘋果公司等管道要求維修或更換手機，提出3069次保修申請。

儘管蘋果拒絕超過1500件保修申請，但仍提供1493支iPhone作為更換，由周把真iPhone寄回中國。據瞭解，販賣手機所賺取的款項先是匯入江的母親帳戶，接著再由母親本人把錢匯到江的美國戶頭。

事發後，調查人員在周的家中搜出超過300台iPhone，他也坦承這些全是山寨品，成本只有30美元（約新台幣930元）。如今，2人面臨聯邦法院的刑事訴訟，周被控非法出口商品，江則是被控非法販運假冒商品及電信詐騙。