　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

山寨iPhone換走千支真機！蘋果慘虧2800萬　留學生家中搜出上百假貨

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 美海豹部隊前成員提議「空投2500萬支iPhone」。（圖／路透社）

▲ 據瞭解，目前涉案的2名中國留學生並未被當局拘留。（示意圖／路透社）

國際中心／綜合報導

中國曾發生用山寨iPhone透過蘋果官方管道換取真機的案例，但如今同樣劇情在美國上演。俄勒岡州2名中國留學生涉嫌運了數千台假iPhone進入美國，並以「無法正常開機」為由，送了2000多台手機給蘋果公司維修、更換，最終得手1400多支真iPhone，讓蘋果損失約89.5萬美元（約新台幣2779萬元）。

綜合《俄勒岡人報》（The Oregonian）、The Verge報導，涉案的中國留學生江（Quan Jiang）和周（Yangyang Zhou）自2017年就開始犯案，在周把山寨iPhone運進美國後，2人透過網路或親自到蘋果公司等管道要求維修或更換手機，提出3069次保修申請。

儘管蘋果拒絕超過1500件保修申請，但仍提供1493支iPhone作為更換，由周把真iPhone寄回中國。據瞭解，販賣手機所賺取的款項先是匯入江的母親帳戶，接著再由母親本人把錢匯到江的美國戶頭。

事發後，調查人員在周的家中搜出超過300台iPhone，他也坦承這些全是山寨品，成本只有30美元（約新台幣930元）。如今，2人面臨聯邦法院的刑事訴訟，周被控非法出口商品，江則是被控非法販運假冒商品及電信詐騙。

ET快訊
狂賊開贓車市區猛飆！彭淮南哥哥遭撞死　他裝沒看見直接開走
眾量級家寧「8分20秒掌聲片」瘋傳！親上火線：請別再分享
大馬公開賽／戴資穎直落二退依瑟儂　晉級四強成功保住球后
高雄妹上下搖晃..馬桶炸裂！老闆尋兇手「夜店終身VIP」：0

關鍵字：iPhone,山寨,假貨,手機,北美要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

藏在星巴克和酒吧中間66年！　英國特務機構GCHQ基地曝光

27歲得知不是爸爸的種！她花14年心理建設找回29名「兄弟姊妹」

天降橫禍！直升機失控迫降公路　螺旋槳噴出砸中卡車…乘客當場死亡

山寨iPhone換走千支真機！蘋果慘虧2800萬　留學生家中搜出上百假貨

白皙妹害羞賞櫻…看照片秒垮臉　當場「化身攝影大哥」教訓男友

宣布2020參選總統！　民主黨眾議員萊恩：目睹許多人失去美國夢

世界大學影響力排名　慈濟全球排名67搶下全台第一

槍擊案奪走20童　他痛失6歲女兒…研究凶手大腦直到自己輕生

泰足球小將獲救奇蹟　醫療團證實：K他命鎮靜扮演關鍵作用

不斷更新／江原道森林大火狂燒250公頃！進入「國家災難緊急狀態」

蔡依林被王柏傑從後面硬上　小S閨密變小三...「有吻戲就接」

想吃當歸鴨自己錯畫成當歸下水　奧客伯怒撕菜單：我叫人來砸店！

孫鵬孫鵬沉默五秒哽咽　 說不出話「不知明天會發生什麼」

交往小鐘1年「分手原因」曝光！　 茵芙大讚他「男朋友裡真的很好的人」

單車男慘遭曳引車攔腰輾過... 死者姐崩潰痛哭駕駛下跪道歉

迪士尼巡遊Shellie May暈倒　抬離場不摘頭套保童話形象

10年後瀕危石虎500→10000隻！ 苗議員「太多才會被車撞」網轟翻

屬豬免費、12歲以下免門票　兒童連假22間樂園省錢懶人包

高雄市長韓國瑜就在深夜時間　親自帶隊擴大夜店臨檢

《權力遊戲》艾莉亞上《A咖秀》爆大雷！　下秒GG「手狂抖嚇慘了」

藏在星巴克和酒吧中間66年！　英國特務機構GCHQ基地曝光

27歲得知不是爸爸的種！她花14年心理建設找回29名「兄弟姊妹」

天降橫禍！直升機失控迫降公路　螺旋槳噴出砸中卡車…乘客當場死亡

山寨iPhone換走千支真機！蘋果慘虧2800萬　留學生家中搜出上百假貨

白皙妹害羞賞櫻…看照片秒垮臉　當場「化身攝影大哥」教訓男友

宣布2020參選總統！　民主黨眾議員萊恩：目睹許多人失去美國夢

世界大學影響力排名　慈濟全球排名67搶下全台第一

槍擊案奪走20童　他痛失6歲女兒…研究凶手大腦直到自己輕生

泰足球小將獲救奇蹟　醫療團證實：K他命鎮靜扮演關鍵作用

不斷更新／江原道森林大火狂燒250公頃！進入「國家災難緊急狀態」

狂賊開贓車市區猛飆！彭淮南哥哥慘遭撞死　他「裝沒看見」直接開走

日職／王柏融東京巨蛋出賽對西武　先發第5棒指定打擊

影／楊秋興現身鴻海科技農業擂台賽　郭台銘上線回應參選總統之問

小小「苗族妹」羽絨服捂緊緊　黃帝陵祭祖溫差近20度

全台8間「老屋改建」星巴克！絕美紅磚、巴洛克式建築就像走進歐洲小鎮

出道8年一樣惹人疼！朴寶劍突彎腰撿垃圾⋯　暖行超圈粉

字母哥攻下至少45+10+5還0失誤　喬丹後第一人

藏在星巴克和酒吧中間66年！　英國特務機構GCHQ基地曝光

中職／WIN TV耗資2億　最高規格4K轉播車

周杰倫：仔細看！　發現昆凌臉頰「隱藏特徵」網驚：真的欸

最強奶媽操場「跳繩7秒」釋放波動 震翻30萬網友：害我浪費2小時...

國際熱門新聞

富士山頂是他的…日政府每年花大..

女老師傳裸照調請男友　照片流出..

1件1萬2！名牌推「牛仔內褲」..

9歲女獨搭電梯遇色狼　真相曝光

獅子狠咬馴獸師　觀眾見噴血嚇呆

全球首隻人工授精美洲虎　出生2..

2019全球軍力榜　台灣排名第..

汶萊皇室豪奢生活曝光！親王月花..

吞精預防流產？荷蘭研究；提高寶..

貝佐斯完成離婚手續　仍是世界首..

6歲孩壓死小雞　翻零用錢奔醫院

24小時營業起爭議　日7-11..

她橫屍公園手反綁　體內驗出4男..

深海邪獸現身一口吞！1層樓高鯊..

更多熱門

相關新聞

美民主黨眾議員萊恩宣布參選總統

美國民主黨籍俄亥俄州眾議員萊恩（Tim Ryan）4日宣布角逐2020年總統大選，民主黨目前至少有17人宣布參選，如前副總統拜登（Joe Biden）、佛蒙特州參議員桑德斯（Bernie Sanders）、加州聯邦參議員賀錦麗（Kamala Harris）等人，競爭相當激烈。45歲的萊恩表示，有信心贏得民主黨逐漸失去的工人階級選票。

陸機越中線　包道格：與蔡政府購F-16V有關

失去女兒　他研究腦科學直到輕生

美媒籲川普：向台灣保證會協助抗中國

半年2空難　波音CEO道歉認系統疏失

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

台北男大生醉倒夜店　竟遭撿屍性侵

檳榔西施遭虐殺　法醫助理亂說話遭索命

母雞5年不生蛋！主人肚子剖開發現「寶貝」

道路挖空細膩鋪平　高雄人感動淚

29歲OL掃墓左眼爆痛　驚見「4隻汗蜂」

報復男友錯砸12輛名車　長腿妹一聽要賠哭了

板橋湳雅夜市要拆了！在地人：攤販少一半

北一女筆記賺進百萬！「學姐」真面目曝光

新莊水泥人塚敲不開！禮儀師一拜裂了

富士山頂是他的…日政府每年花大錢租借

載完第一趟　Uber司機路邊哭20分鐘

女兒抓螳螂！4倍長鐵線蟲爆肚竄出

地震要留在床上　專家3點救命

火車「熱褲妹」猛伸辣腿！他羞炸

搭郵輪出海第一天暴斃　旅客伴屍4天

更多

最夯影音

更多

蔡依林被王柏傑從後面硬上　小S閨密變小三...「有吻戲就接」

想吃當歸鴨自己錯畫成當歸下水　奧客伯怒撕菜單：我叫人來砸店！

孫鵬孫鵬沉默五秒哽咽　 說不出話「不知明天會發生什麼」

交往小鐘1年「分手原因」曝光！　 茵芙大讚他「男朋友裡真的很好的人」

單車男慘遭曳引車攔腰輾過... 死者姐崩潰痛哭駕駛下跪道歉

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面