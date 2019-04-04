國軍整編「聯合兵種營」　陸軍：與組織精簡無關

▲陸軍特戰指揮部第四營於彰化八卦山進行演訓。（圖／軍聞社提供）



記者林銘翰／台北報導

陸軍司令部4日表示，有關媒體報導陸軍聯兵旅「聯合兵種營」編組調整，是為考量敵情威脅、作戰需求及新式武器裝備籌建等因素，以符現代化戰爭型態，持續不斷研究改進的任務，與組織精簡、招募及部隊編現比等因素無關，目前相關細節仍在研議當中。

根據《聯合報》報導，國軍將啟動精粹案以來，新一波大規模兵力組織調整，國防部長嚴德發下令執行可恃戰力專案，將陸軍七個打擊旅與關渡指揮部，重新整編聯合兵種營。

對此，陸軍司令部表示，此計畫是為肆應未來地面防衛作戰型態，參考各先進國家作法，將地面部隊朝「發揮聯合兵種協同」及「提升獨立作戰能力」方向發展，使其具備「平戰一致」、快速執行應變制變及全方位打擊任務的可恃戰力。

陸軍司令部也強調，目前相關細節仍在研議中，未來將選擇實驗單位結合駐地、戰備任務及裝備保養訓練等務實驗證回饋成效、逐次完成，以為周延。

另外，陸軍司令部也指出，陸軍現階段整體人力編現比已達80%，明年將繼續朝90%的目標努力，聯合兵種營之編組與組織精簡、招募及部隊編現比等因素無關，純粹為建構可恃戰力，強化地面防衛作戰能力，籲請國人及媒體支持，切勿妄加臆測。