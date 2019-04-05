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共機越線　回擊美軍艦頻秀肌肉、測試我軍「天駒」進駐馬公能量

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▲▼蔡英文總統慰勉四聯隊，與官兵大合照並致贈加菜金。（圖／軍聞社提供））

▲蔡英文總統日前慰勉四聯隊，甚至直接坐進F16V座艙。（圖／軍聞社提供，下同）

記者陶本和／台北報導

中共解放軍日前有2架殲11戰機，刻意越過各方默契的台海中線，長達12分鐘之久，挑釁意味濃厚。探究陸方可能原因，各方評估除了美中貿易戰、台美關係提升外，也包括美國軍艦頻頻穿越台灣海峽，同時也有意測試我軍「天駒」進駐馬公的戰力。

「海峽中線」在兩岸只是默契界線，沒有任何文字承諾，共軍這次越線，距離我領空不到30浬，恐嚇的意味已不在話下。根據各方評估，不外乎與美中貿易戰談判在即多少有關；另外，在過去這段期間，美國軍艦更是頻頻穿越台灣海峽，較勁意味濃厚。

回顧在2月下旬，美國國防部證實，其「史塔森號」與「查維斯號」，在台灣海峽、南海與東海間通行；在蔡英文於3月份出訪南太平洋期間，美國海軍驅逐艦「柯蒂斯魏柏號」（USS Curtis Wilbur）、海岸防衛隊巡防艦「伯索夫號」（USCGC Bertholf），再次通過台海，這也是從去年7月以來，6度行經台海。而有趣的是，雖名為海岸防衛巡防艦，但安裝火力強大，向對岸「秀肌肉」的味道濃厚。

除了美中之間的競敵關係，前美國在台協會台北辦事處長包道格也指出，中共的動作應該跟蔡英文政府向美國提出F-16V戰機的時間點有關；而且近來蔡英文多次強力拒絕九二共識。

另外，耐人尋味的是，在共機越線的同一天，軍方也有評估，我軍的IDF天駒部隊也進駐馬公，才剛架起台海空防的第一線，就有大動作，無非是測試我在M503北上航線的掌控能力，逼迫我軍亮出底牌；不過，在越線當下，我並未選擇由馬公的IDF升空策應，也有不落入共軍圈套的意味。

▲▼蔡英文總統慰勉四聯隊，與官兵大合照並致贈加菜金。（圖／軍聞社提供））

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關鍵字：美國,中共,共軍,殲11,國防部,蔡英文,民進黨,總統,總統府

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