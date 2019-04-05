陸機飛越「台海中線」　包道格：與蔡政府採購F-16V有關

▲解放軍殲-11戰機日前飛越台海中線。（圖／翻攝自中國軍網）



大陸中心／綜合報導

對於3月31日解放軍軍機飛越「台海中線」（海峽中線）問題，美國台海關係專家包道格（Douglas Paal）指出，北京官員一直把解放軍在台海周邊活動與蔡英文拒絕「九二共識」掛勾。他也假設，解放軍軍機日前此舉動，應該與蔡政府正式承認已向美提出採購F-16V戰機的時間點有關。

據《中評社》專訪報導，包道格表示，解放軍2架殲-11戰機越過「台灣海峽中線」的意涵，時間點是一個關鍵，除非被證明不是如此，不然這就剛好是蔡政府當局正式承認已向美提出採購F-16V要求的時間點。

包道格承認，從2005年起就有美國陸海空軍與海軍陸戰隊人員進駐「美國在台協會」（AIT）台北辦事處，2003年美國國會曾修法，允許現役軍人在AIT台北辦事處工作，不穿軍裝，由美國國防部支付工資，而這些工作以往都是由退役軍官來勝任的。此外，據了解，包道格曾在2002年至2006年擔任AIT台北辦事處處長。

包道格指出，現役軍官與在美國本部的夥伴工作配合上顯然更有效率，在此過程中，美方並沒有違反「美國不與台灣重建同盟關係」、「不在台灣駐軍」的承諾。

最後，包道格也提到，美方將繼續會派現役軍人至AIT台北辦事處工作。至於美方會派內閣級別的高官前往台北的問題，包道格回應，「可能性很小，2018年美國國內就提出了三次人選名單，但最後都被川普給拒絕了。」