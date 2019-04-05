快訊／板橋姪女感情糾紛談判叔助陣　3男頭破血流送醫

▲劉姓女子與前男友發生感情糾紛，找來叔叔及友人助陣疑似要談判，卻被對方找來的青少年圍毆。（圖／記者趙永博攝）



記者趙永博／新北報導

新北市板橋區民生路2段一處飯店前，5日清晨5時許傳出有砸車打人的糾紛。據了解，這起糾紛起因於一名17歲劉姓少女與前男友的感情糾紛，劉女找來37歲的叔叔劉姓男子及36歲的汪男、23歲的游男3人來助陣，疑似與對方要談判，對方也找來一群少年，見了面就持棍棒砸車，還圍毆劉男及其2名男性友人，造成3名男子頭部撕裂傷。

民眾見狀立即報警，警方獲報後派出多名警力到場支援，而打人的一方早已逃逸無蹤。根據受傷的劉男等人的指認，警方及時在案發現場附近，追捕到2名可疑的少年，劉男一方馬上就認出他們就是對方的人，但2名少年拒不吐實，僅向警方表示，只是在附近閒晃，見警方上前追捕，以為是自己遭到通緝才逃跑，警方隨後將他們帶回派出所偵訊。

受傷的劉男及2名友人被圍毆後，頭部鮮血直流，救護人員隨後趕抵現場，將受傷的3人簡單包紮，送往板橋亞東醫院進行救治，所幸經治療後，3人皆並無大礙。

劉男向記者表示，他是劉姓少女的親叔，5日清晨5時許，劉女到民生路2段的飯店前廣場找他，疑似為了與前男友有感情糾紛，要相約談判，前男友一方找來10幾名少年仔到現場說要「喬事情」，拿了短棍等武器來談判，見面就直接過來揍他們，3人於是遭10餘名惡煞圍毆，劉男開來的車子也遭砸毀，對方還自稱太陽會的兄弟。

警方表示，目前並不清楚打人的一方是什麼身分，員警在現場追捕到2名青少年，目前將他們與劉姓少女一併帶回派出所偵訊中，警方目前除了調閱周邊監視器畫面，要追查其餘逃逸的青少年外，還要找來劉女的前男友及相關涉案人等到派出所來，釐清糾紛發生的原因。

▲警方在現場拉起了封鎖線。（圖／記者趙永博攝）



▲劉姓男子一方的黑色轎車遭到對方砸毀。（圖／記者趙永博攝）



▲救護人員在現場替受傷的劉男及友人清理傷口並包紮。（圖／記者趙永博攝）



▲救護人員檢視被毆傷者的傷勢。（圖／記者趙永博攝）