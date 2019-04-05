最會「乾洗」爆乳偽娘押解出庭　被判8個月還嬌滴滴笑

▲張男身材不嬌小，但皮膚白皙，落網時身穿爆乳裝。（圖／資料照／警方提供）

記者楊佩琪／台北報導

被稱為全台最會「乾洗」，且男女通吃長達10多年的「偽娘」張姓男子，除了身揹「十條通」外，再被爆趁一王姓男子洗香香時偷包、盜領存款，連和朋友玩密室逃脫遊戲，也能趁機偷錢。台北地方法院日前宣判，羈押中的張男被借提聽判，結果2竊盜罪被判8個月有期徒，張男卻還能在法庭上嘻嘻哈哈，開同車羈押被告的玩笑，顯然一點悔意都沒有。

日前宣判，張姓男子被法警押解出庭聽判，走在他前方還有其他案件的羈押被告，張男卻不斷開人玩笑、想找人聊天。進入法庭也不安分，東張西望，對旁聽席送上微笑。不過似乎天生皮膚好，張男依舊和落網前女子扮相一樣細皮白嫩，只是身材壯了不少。

張姓男子先前被周刊踢爆，10多年來犯下無數件愛情詐騙，2次入監服刑卻又不知悔改，變本加厲甚至男扮女裝成爆乳辣妹，約網友見面卻設局「乾洗」，總計至2018年3月止，張男遭6個縣市法院、地檢署發布通緝，案件之多，到達族繁不及備載的地步。

其中2017年11月，張男與一周姓男子相約在台北市一工作室內玩密室逃脫遊戲，卻以上廁所為由中途離開，再趁周男及工作人員沒注意，偷走周男包包內的5萬元現金。

▲張男被戲稱全台最會「乾洗」的偽娘，犯案資歷高達10年。（圖／資料照／翻攝自爆料公社）

2017年12月某日，張男在一王姓男子位於台中市的住處內約會，告一段落後，王男進到浴室內「洗香香」，出來卻不見張男的蹤影，又發現自己放在背包內的皮夾、現金、提款卡和證件等不翼而飛。1個小時後，銀行戶頭裡共15萬6000多萬元存款被盜領，總計共損失16多萬元。

2018年3月，張男因盜刷別人的信用卡，在台中被一名櫃姐發現落網，當時他身穿爆乳低胸上衣、迷你短裙，頭戴長假髮，不仔細看還真以為是女的，更令警方訝異的是，一查發現根本是「10條通」，遭台北、桃園、台中、台南、高雄等地發布通緝，還曾入獄2次，犯案地點遍及全台。

當時員警笑稱，抓到張男，得繞著台灣押解一遭，每個地檢署都在等。每件案子拿出來整理，發現張男最常使用的手法就是，男扮女裝在網路平台找男網友，或是扮成高富帥找女網友，再以各種名義約見面、吃飯、開房間，趁機搜刮對方財物，名牌包或手機就轉賣，提款卡或信用卡就盜刷、盜領。

此次被台北地院判刑，法官認為，雖然張威欽坦承犯行不諱，表示自己入監前曾擔任美髮彩妝工作，月收入約3萬到4萬元不等，但雖然與周男達成和解，卻遲遲不見履行，顯然一點悔意都沒有。因此裁定，偷走王姓男子包包部分，以竊盜罪判處4個月有期徒刑，得易科罰金；盜領15多萬元部分，判處8個月有期徒刑；玩密室逃脫遊戲偷錢部分，同樣依竊盜罪判刑6個月，得易科罰金。2竊盜罪合併應執行期8個月。

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