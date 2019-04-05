醉男酒駕衝撞臨檢站遭開3槍　聽媽媽的話搭小黃...自首

記者邱中岳／台北報導

北市1名男子酒後竟駕車載友人，行經臨檢站時隨即企圖衝撞臨檢站，造成一名警員險遭波及，而一旁警員見狀隨即開3槍制止，隨後男子跑到市民大道、松信路口，自撞路樹棄車逃逸，直到凌晨3時許才由「母親勸說」到派出所投案。

警方調查，35歲的尤姓男子，5日凌晨1時許與友人在SOGO錢櫃喝酒歡唱，酒後竟大膽開著賓士車載朋友返家，但行經市民大道、光復北路口時，見前方有臨檢站，隨即轉入巷子。

殊不知卻進入單行道，警方發現有異一路尾隨，等尤再度轉出市民大道上前攔查，副駕駛座友人下車準備受檢時，尤則加速衝撞臨檢站，險造成1名警員受傷。

▲男子欲攔檢站不停反衝撞，遭警方開3槍仍逃，經母勸主動到案。（圖／記者邱中岳翻攝）

大安分局交通分隊警員胡嘉翔見狀，隨即掏槍朝著賓士車的右後方開了3槍制止，但仍被尤男脫逃，尤男逃逸到市民大道、松信路口時，不慎自撞路樹整台車卡在路邊無法動彈後倉皇逃逸，而男子也在凌晨3時許跑到松山派出所投案，訊後依照公共危險、妨害公務罪送辦。

尤男向警方供稱，當時因為太緊張想要閃躲臨檢站，但進入單行道後沒想到轉出來仍在市民大道上，所以才會決定衝臨檢站，後來自撞後搭計程車返家，經過母親勸說後才主動到案說明。

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