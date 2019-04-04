阿尼基變按摩師「為躲33年徒刑」　被「逆向騎車」完敗落寞回籠

記者林悅／台南報導

46歲李姓男按摩師，在新北市犯下多起販賣毒品案，遭判處33年徒期，他為躲牢獄至台南躲藏，平日以按摩業為生，4月2日深夜他騎車違規遭市警六分局警方盤查，拿出弟弟的身分證謊報身分，員警覺得相片和本人差異太多，想帶返所查證身分，不料他突然拔腿狂奔，但仍被兩位年輕的飛毛腿員警逮回。

▲46歲李姓男按摩師，在新北市犯下多起販賣毒品案，遭判處33年徒期，他躲回台南仍被警員林于翔、黃昱翔攔檢查獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

4月2日凌晨3時30分許，六分局金華所員警林于翔、黃昱翔執行巡邏勤務時，行經南區永華路一帶，發現一名李姓騎士騎乘重機車逆向行駛，行跡可疑因此上前攔查。李姓男子一開始故作鎮定，不疾不徐從機車內出弟弟身分證，以弟弟的證件謊稱是自己的身分資料，但員警仔細端詳，本人和照片差異很大，詢問李嫌各項基本資料時，他總是左思右想，猶豫許久才回答，員警覺得不對勁，決定將他要帶返回進一步查證。

不料李嫌聽到警方說要帶回派出所，突然拔腿狂奔，兩日前才剛參加大亞馬拉松的員警黃昱翔立即快步追了上去，林于翔也隨後跟上，並呼叫線上警力支援，李男最後氣喘吁吁被黃昱翔逮到，大林所、鹽埕所、鯤鯓所巡邏警力也到場圍捕，李男只好乖乖束手就擒。

據警方調查，李嫌出生於台南，在新北市所犯下槍砲、毒品等前科，李嫌疑似為了躲避官司和牢獄，跑回到老家躲藏。但他沒料到，只因自己深夜騎機車逆向行駛違規，就被警方盯上而暴露通緝身分，即便謊報親弟弟的身分資料也沒逃過年輕員警的敏銳觀察。面對即將到來的33年刑期，李嫌最後拜託員警通知母親到場，移送台南地檢前他想再看看母親，警方也依法通知李嫌母親到場。

警六分局表示，兩名員警發現可疑人車仍積極盤查，不但敏銳警覺通緝犯有說謊之嫌，遇到逃犯拔腿狂奔的突發狀況，激發他們平常自主訓練的治安戰力和爆發力，兩人的優異表現值為員警學習楷模，將公開表揚與以鼓勵。