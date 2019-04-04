Gogoro殺手入侵台南！ 扯斷右把手電子節流閥　修理費3000至少10車主受害

▲台南市3月起出現電動機車「Gogoro殺手」，有不明人士故意將民眾的Gogoro2電動機車之右把手電子節流閥扭轉，扯斷跟傳導線連結，讓車子無法發動，車主氣得向警方報案。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市3月起出現電動機車「Gogoro殺手」，有不明人士故意將民眾停在騎樓的Gogoro2電動機車之右把手電子節流閥扯斷，由於節流閥跟傳導線連結，造成車子無法發動，台南市警方指出，目前各分局已受理10起報案，警方懷疑係了解電動機車機械原理之內行人士所為，正深入調查偵辦中。





電動機車日漸普及，許多民眾為了環保節能，紛紛選擇購買電動機車代步，其中Gogoro電動機車似乎獲得不少消費者喜愛，路上騎Gogoro電動機車騎士隨處可見，但台南市從3月份起，即出現Gogoro2機車右側把手電子節流閥，遭不明人士用力扭轉扯斷事件，造車主無法啟動機車行駛，受害民眾向警方報案，在台南市安平區、北區、中西區與南區、東區都有類似情況，據台南市刑警大隊統計，台南市各分局已接獲10起電子節流閥遭破壞案件。

據了解，一般油耗機車之油門與電動車的電閥門不同，傳統油耗車是把手連結鋼線控制油門大小，控制馬力調整速度，但電動機車則是靠電子節流閥，經由傳導線控制感應器輸出來調控速度，一旦損壞就無法發動行駛，且維修費昂貴，維修費約3千元左右。





警方說，這10起電動機車電子節流閥損壞狀況類似，都是遭人用力扭轉外扯，扯斷電子節流閥跟傳導線連結，這種手法應是熟稔電動機車相關技術之人士才知，警方懷疑可能是內行人士所為，目前已調閱監視器深入偵辦中。