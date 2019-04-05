快訊／撞車翻車2傷　清明連假台88塞3公里

▲兩車在交流道上發生擦撞。（圖／翻攝即時路況）

記者洪靖宜／高雄報導

連續假期快速道路出現擦撞意外！台88線鳳山路段發生兩車擦撞，導致翻車車上有人受傷，也造成全線回堵3公里，目前車輛已經移除，但一整排車子卡在交流道上無法動彈，影響連假交通。

根據了解，24歲黃姓駕駛5日下午1點多，在台88上東向5.6公里處，欲從內側往外側超車時，車體右後方撞到當時董姓駕駛自小客車左前方，造成董姓駕駛自小客車翻車，雙方均輕微擦傷，並未送醫。

▲車禍造成嚴重塞車。（圖／翻攝即時路況）