25歲車禍亡「遺願」高中同學復合…閨蜜為她結婚「澆水2年」堅種一棵樹

▲為了閨蜜遺願結婚，她堅持「澆水2年」種下一棵樹。（圖／翻攝微博）



記者許力方／綜合報導

「我現在最大的願望，就是幫她種下一棵真樹。」遼寧女孩閔佳欣2年前遭逢25歲的閨蜜萃萃車禍驟逝變故，於是她和男友下定決心，要將萃萃遺留下「螞蟻森林」公益遊戲裡的小樹苗養大，2年來每天堅持澆水，並且種成一棵真樹，沒想到最後卻因為不能登入萃萃帳戶，宣告失敗。支付寶得知此事，正面承諾一定會幫忙種下這棵生命樹。

2017年初，25歲的萃萃意外車禍離世，閔佳欣從男友口中得知閨蜜的死訊，「我們都是同學，往下翻列表看到她的那棵樹時，突然覺得，她的這棵樹再也不能長大了。」每次打開支付寶，就看到萃萃的小樹苗兩片弱小的葉子，再沒有機會長大，一陣心酸，於是她下定決心，要努力養大這棵樹，並種下它，「我什麼都不能為她做，但我如果以她的名義去種這棵樹，就好像為她做了什麼。」

原來閔佳欣和萃萃逝高中同學，她說，萃萃是善良、聰明成績好，人見人愛的女孩子，經過本科4年努力保送北京一所大學碩博就讀，沒想到突如其來一場車禍，結束了人生。生前萃萃一直希望閔佳欣能和前男友復合，她的死讓兩人深感珍惜，最終決定重返彼此懷抱並結婚；過去2年期間，夫妻倆每天堅持幫她澆水3次種樹「好像她自己每天在吸收能量一樣。」

如今閔佳欣夫妻真的將萃萃的小樹苗養成一棵樹，足夠去種成真樹，點選頁面時，她赫然發現沒辦法按下確定，種不了樹，因為無法登入萃萃的支付寶帳戶操作，遲遲沒能成真。正逢清明節前夕，她只能盯著支付寶頁面苦惱著，並決定將故事傳給支付寶官方。

消息在微博引發熱烈討論，支付寶官方被網友瘋狂標記，3日上午發文回應，因帳戶只有本人才能登入，「樹能成為我們生命的延續，被堅持澆水兩年給感動到了。閔佳欣，我們邀請你一起去螞蟻森林這月底的春種，一定親手把樹種下，它會替萃萃好好在世上活著。」承諾會幫忙種下真樹。

閔佳欣說，當時支付寶推出公益遊戲「螞蟻森林」時就已經加入，只要在遊戲中累積能量種成一棵樹，就能變成一棵真的樹，種在沙漠裡，每個用戶玩遊戲都是希望能種成一棵真樹。