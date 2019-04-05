　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

25歲車禍亡「遺願」高中同學復合…閨蜜為她結婚「澆水2年」堅種一棵樹

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼25歲車禍亡「遺願」高中同學複合…閨蜜為她結婚「澆水2年」堅種一棵樹。（圖／翻攝微博）

▲為了閨蜜遺願結婚，她堅持「澆水2年」種下一棵樹。（圖／翻攝微博）

記者許力方／綜合報導

「我現在最大的願望，就是幫她種下一棵真樹。」遼寧女孩閔佳欣2年前遭逢25歲的閨蜜萃萃車禍驟逝變故，於是她和男友下定決心，要將萃萃遺留下「螞蟻森林」公益遊戲裡的小樹苗養大，2年來每天堅持澆水，並且種成一棵真樹，沒想到最後卻因為不能登入萃萃帳戶，宣告失敗。支付寶得知此事，正面承諾一定會幫忙種下這棵生命樹。

2017年初，25歲的萃萃意外車禍離世，閔佳欣從男友口中得知閨蜜的死訊，「我們都是同學，往下翻列表看到她的那棵樹時，突然覺得，她的這棵樹再也不能長大了。」每次打開支付寶，就看到萃萃的小樹苗兩片弱小的葉子，再沒有機會長大，一陣心酸，於是她下定決心，要努力養大這棵樹，並種下它，「我什麼都不能為她做，但我如果以她的名義去種這棵樹，就好像為她做了什麼。」

▲▼25歲車禍亡「遺願」高中同學複合…閨蜜為她結婚「澆水2年」堅種一棵樹。（圖／翻攝微博）

▲▼25歲車禍亡「遺願」高中同學複合…閨蜜為她結婚「澆水2年」堅種一棵樹。（圖／翻攝微博）

原來閔佳欣和萃萃逝高中同學，她說，萃萃是善良、聰明成績好，人見人愛的女孩子，經過本科4年努力保送北京一所大學碩博就讀，沒想到突如其來一場車禍，結束了人生。生前萃萃一直希望閔佳欣能和前男友復合，她的死讓兩人深感珍惜，最終決定重返彼此懷抱並結婚；過去2年期間，夫妻倆每天堅持幫她澆水3次種樹「好像她自己每天在吸收能量一樣。」

如今閔佳欣夫妻真的將萃萃的小樹苗養成一棵樹，足夠去種成真樹，點選頁面時，她赫然發現沒辦法按下確定，種不了樹，因為無法登入萃萃的支付寶帳戶操作，遲遲沒能成真。正逢清明節前夕，她只能盯著支付寶頁面苦惱著，並決定將故事傳給支付寶官方。

消息在微博引發熱烈討論，支付寶官方被網友瘋狂標記，3日上午發文回應，因帳戶只有本人才能登入，「樹能成為我們生命的延續，被堅持澆水兩年給感動到了。閔佳欣，我們邀請你一起去螞蟻森林這月底的春種，一定親手把樹種下，它會替萃萃好好在世上活著。」承諾會幫忙種下真樹。

閔佳欣說，當時支付寶推出公益遊戲「螞蟻森林」時就已經加入，只要在遊戲中累積能量種成一棵樹，就能變成一棵真的樹，種在沙漠裡，每個用戶玩遊戲都是希望能種成一棵真樹。

▲▼25歲車禍亡「遺願」高中同學複合…閨蜜為她結婚「澆水2年」堅種一棵樹。（圖／翻攝微博）

ET快訊
長孫下體奇癢！祖墳「直插斷骨」曝恐怖陰謀
6歲重症女孩忍痛化療6天！捐贈者突「悔捐骨髓」...她秒痛哭

關鍵字：車禍,閔佳欣,支付寶,螞蟻森林,種樹,澆水,遼寧

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

25歲車禍亡「遺願」高中同學復合…閨蜜為她結婚「澆水2年」堅種一棵樹

報復男友卻砸錯12輛名車！長腿妹一聽要賠法拉利　當場哭出來

他遊澳帶牛奶登機遭拒　「當場豪飲2500cc」直喊比礦泉水便宜

四川森林大火「增至31人殉職」　倖存者曝：火焰像巨大彎刀飛過來

AIT證實駐美軍　陸外交部：違反一中及中美聯合公報

影／彰化小學生前進西安校園！台灣小孩更自由、陸生口條好

非洲豬瘟首度攻破新疆　雲南同日也爆疫情「196頭發病105死」

貝里蟹谷名字源於朱熹！　花90元看「12景」順便尋找小彩蛋

李小龍都意外！非洲人迷「中國功夫」　少林寺拜師還收3000弟子

外送員呼巴掌＋踹斷7旬嬤脊椎骨...只因為「被電梯門夾不爽」

蔡依林被王柏傑從後面硬上　小S閨密變小三...「有吻戲就接」

想吃當歸鴨自己錯畫成當歸下水　奧客伯怒撕菜單：我叫人來砸店！

交往小鐘1年「分手原因」曝光！　 茵芙大讚他「男朋友裡真的很好的人」

單車男慘遭曳引車攔腰輾過... 死者姐崩潰痛哭駕駛下跪道歉

孫鵬孫鵬沉默五秒哽咽　 說不出話「不知明天會發生什麼」

老闆帶頭玩貓上班幸福臉弄孫　女兒無奈嘆：牠才是親生的QQ

10年後瀕危石虎500→10000隻！ 苗議員「太多才會被車撞」網轟翻

屬豬免費、12歲以下免門票　兒童連假22間樂園省錢懶人包

高雄市長韓國瑜就在深夜時間　親自帶隊擴大夜店臨檢

《權力遊戲》艾莉亞上《A咖秀》爆大雷！　下秒GG「手狂抖嚇慘了」

25歲車禍亡「遺願」高中同學復合…閨蜜為她結婚「澆水2年」堅種一棵樹

報復男友卻砸錯12輛名車！長腿妹一聽要賠法拉利　當場哭出來

他遊澳帶牛奶登機遭拒　「當場豪飲2500cc」直喊比礦泉水便宜

四川森林大火「增至31人殉職」　倖存者曝：火焰像巨大彎刀飛過來

AIT證實駐美軍　陸外交部：違反一中及中美聯合公報

影／彰化小學生前進西安校園！台灣小孩更自由、陸生口條好

非洲豬瘟首度攻破新疆　雲南同日也爆疫情「196頭發病105死」

貝里蟹谷名字源於朱熹！　花90元看「12景」順便尋找小彩蛋

李小龍都意外！非洲人迷「中國功夫」　少林寺拜師還收3000弟子

外送員呼巴掌＋踹斷7旬嬤脊椎骨...只因為「被電梯門夾不爽」

這生物禿光認不出是啥…主人「不想花錢幫牠看病」　獲救重生美哭人

25歲車禍亡「遺願」高中同學復合…閨蜜為她結婚「澆水2年」堅種一棵樹

川普推特語錄／我拿不出東西來讓民主黨高興了　這是史上最扯的騷擾總統

20顆75元鹿港「空心小籠包」女撕開超傻眼：肉比餛飩還小！老闆中肯認錯

報復男友卻砸錯12輛名車！長腿妹一聽要賠法拉利　當場哭出來

6萬上班族VS.12萬菜販怎麼選　網勸：賣菜台女不會嫁

花園巧遇真實版「綠毛蟲」！鮮豔藍紋美爆　網笑：快拿寶貝球收服了

女僕打掃到一半床戰富少！　棉被「藏3隻腳」…酥麻嬌聲露餡了

2019桃園彩色海芋季登場　8萬株11種顏色彩芋及各式草花迎賓

Cona's妮娜巧克力夢想城堡兒童節開幕　12歲以下兒童免費入園

萌貓只睡水桶3年　殭屍手姿勢87分

大陸熱門新聞

火車「熱褲妹」猛伸辣腿！他羞炸

6歲重症女孩配對成功　被悔捐瞬..

床的世界、和成研發長照產品登陸

AIT駐美軍　陸外交部：堅決反..

江蘇泰興化工廠爆炸

他帶牛奶登機遭拒　當場秒灌2...

報復男友錯砸12輛名車　長腿妹..

98歲阿嬤欠錢50年　走3公里..

「捨命生子」網紅逝世！丈夫回應..

網紅作家「捨命生子」享年43歲..

缺席同事婚禮「被開除」　老闆：..

被電梯夾不爽　外送員踹斷7旬嬤..

四川山火爆燃　再添1救援員殉職

洞窟驚見白骨　4探險愛好者揭破..

更多熱門

相關新聞

80歲翁車禍堅不送醫　4日後死亡

一名老翁騎乘四輪代步車在綠燈起步時突然靠左，撞上一旁直行的廂型車，老翁認為自己沒有不舒服，拒絕就醫，卻在返家後四天死亡。老翁的家屬查看監視器，也確認老翁乘坐四輪電動車突然向左靠，才碰觸到對方的廂型車，林男因此反應不及，也同意給予林男不起訴處分，新竹地檢因此對林男做出不起訴。

單車婦遭追撞亡　揪「隱形殺手」

國3再奪2命！小客車被卡車90度夾擊

賓利被撞怒揮拳！肇事男：傷害和解前拒賠

軍卡A瑪莎拉蒂　維修估40萬目屎那滴

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

新莊水泥人塚敲不開！禮儀師一拜裂了

富士山頂是他的…日政府每年花大錢租借

板橋湳雅夜市要拆了！在地人：攤販少一半

北一女筆記賺進百萬！「學姐」真面目曝光

載完第一趟　Uber司機路邊哭20分鐘

女兒抓螳螂！4倍長鐵線蟲爆肚竄出

29歲OL掃墓左眼爆痛　驚見「4隻汗蜂」

《炮仔聲》惡媳肉體出軌！淋浴被抓包不連戲

鄭俊英群組10藝人曝光了！龍俊亨、強仁都在

搭郵輪出海第一天暴斃　旅客伴屍4天

韓國瑜帶隊查夜店毒品　燈一開警看傻

火車「熱褲妹」猛伸辣腿！他羞炸

議員遞上媽媽的一封信　韓國瑜：別放在我桌上

Sandy「單穿中空內衣」形狀全露！

清明節「嬰兒車變重」　爸：先生哪位

更多

最夯影音

更多

蔡依林被王柏傑從後面硬上　小S閨密變小三...「有吻戲就接」

想吃當歸鴨自己錯畫成當歸下水　奧客伯怒撕菜單：我叫人來砸店！

交往小鐘1年「分手原因」曝光！　 茵芙大讚他「男朋友裡真的很好的人」

單車男慘遭曳引車攔腰輾過... 死者姐崩潰痛哭駕駛下跪道歉

孫鵬孫鵬沉默五秒哽咽　 說不出話「不知明天會發生什麼」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面