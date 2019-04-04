代步車撞廂型車！80歲翁「堅不上救護車就醫...」　4日後死亡

▲廂型車與老翁的代步車於紅燈前等待。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

一名老翁騎乘四輪代步車在綠燈起步時突然靠左，撞上一旁直行的廂型車，老翁認為自己沒有不舒服，拒絕就醫，卻在返家後四天死亡。老翁的家屬查看監視器，也確認老翁乘坐四輪電動車突然向左靠，才碰觸到對方的廂型車，林男因此反應不及，也同意給予林男不起訴處分，新竹地檢因此對林男做出不起訴。

林姓男子元旦當天早上開著廂型車到竹南，行經新竹市經國路及延平路等紅燈，正準備開車起步時，80歲的林姓老翁卻騎著四輪電動車代步從外側車道直接插進廂型車前，廂型車來不及反應，林翁與電動車都被撞倒在地。林男雖趕緊下車抱著林翁，詢問是否送醫，但林翁當時自覺無礙，即使救護車已抵達現場，林翁仍堅不就醫，由家人帶回家休息。

只是，林翁卻在隔天開始發燒，家人將他緊急送醫，林翁卻一天比一天嚴重，元月4日死亡。家屬為了解死因，同意解剖遺體，結果證實林翁於四天前車禍引發吸入肺炎、橫紋肌溶解併腎衰竭為死亡主因。

▲綠燈起步後，老翁突然向左靠。（圖／記者陳凱力翻攝）



林男接受傳喚到案後表示，一開始起步時並未看到林翁，他表示，當時從新竹市經國路要往竹南方向行駛，在路口停下等紅燈時，看到路口變成綠燈，才剛起步，就聽到我右前方有碰撞聲，林男下車察看，見到林翁騎四輪電動車撞到自己的車。

林翁的家屬看過警方監視器，也確認死者乘坐四輪電動車突然向左靠，才碰觸到對方的廂型車，因此也同意林男可能反應不及，加上沒有其他積極證據佐證，家屬也同意給予林男不起訴處分，新竹地檢因此對林男做出不起訴。

▲老翁與代步車被撞翻在地。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲路人與廂型車駕駛林男下車協助老翁。（圖／記者陳凱力翻攝）