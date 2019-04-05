當總統就做這件事…　賴清德：讓我們對台灣文化感到光榮





▲賴清德表示，如果自己有機會帶領台灣，一定會讓「文化台灣」繼續深耕茁壯。（圖／翻攝自賴清德臉書）

政治中心／綜合報導

登記參加民進黨總統初選的前行政院長賴清德，在清明連假期間返回萬里掃墓，4日還在「娘家」台南走訪漁光島，並且在臉書上發文表示，如果自己有機會帶領國家，「我一定會讓『文化台灣』繼續深耕茁壯，讓我們為自己的文化感到驕傲！」

「文化台灣創造打卡聖地！」賴清德在臉書上提到，漁光島上曾經有一座海濱聖地：秋茂園，是好幾代台灣人的共同回憶。在秋茂園關園之後，漁光島成為閒置的荒地，直到自己擔任台南市長任內，參考日本瀨戶內海的直島藝術季，2015開始舉辦「漁光島藝術節」，成功讓漁光島成為網美喜愛的打卡熱點。

賴清德說，4日傍晚他來走訪漁光島，遇到好多熱情的朋友，大家都跟他說，「很喜歡漁光島自在的藝術氛圍！」今年的主題是「海島新樂園」，要喚回台南市民對秋茂園的歡樂回憶，共集結16組國內外藝術家、26件環境藝術裝置，要讓大朋友、小朋友一起感受漁光島美麗的環境，同時也呼應地方創生精神，邀請社區及藝術家一同參與改造，重新賦予漁光島更深的文化價值！

賴清德強調，「文化台灣」是自己在院長任內的施政目標之一，發展「文化台灣」就是要建立台灣的主體性，要讓每個生活在台灣的人，或是到台灣的外國人，都能清楚瞭解台灣的文化內涵，讓國人對台灣文化感到光榮，並對台灣產生認同感和光榮感。「如果我有機會帶領國家，我一定會讓『文化台灣』繼續深耕茁壯，讓我們為自己的文化感到驕傲！」