民進黨總統初選風暴延燒　資深黨工：過度表態操弄反易傷團結

▲賴清德參與初選之初，就提出「五不」，希望透過不同政見、想法的對話，進行民進黨的路線辯論，成為不一樣的「典範初選」。（圖／資料照，記者鄧木卿攝）

政治中心／綜合報導

前行政院長賴清德表態參加民進黨內總統初選後，部分黨內英派動作頻頻，接連祭出串連英賴配、連署全代會欲動用霸王條款等手段，目前有消息傳出，4/10的中執會將通過暫停初選。有地方黨工私下表示，連署已成為派系鬥爭工具，不參與就會遭到排擠被迫「選邊站」，黨內氣氛詭譎。

民進黨黨工表示，民主國家的政黨應視黨內初選為民主常規，任何人都有表態或不表態的自由，但自從賴清德參與黨內初選後，挺英派系就不斷串連連署，不願表態或不參加都會被視為不團結。就曾有黨員表示，蔡英文及賴清德都是黨內優秀同志，不論誰代表民進黨都是加分，何必逼黨員強制表態。

而日前民進黨主席卓榮泰曾公開呼籲黨公職不要過度表態，避免造成黨內分裂，但部分人士依然動作頻頻。有黨員憂心，被強迫連署或過度表態容易造成雙方陣營對立，傷害黨內團結。

有黨員說，賴清德參與初選之初，就提出「五不」，希望透過不同政見、想法的對話，進行民進黨的路線辯論，成為不一樣的「典範初選」。他們也沉痛呼籲，黨內不要再期望用延期、徵召、連署等小動作規避初選，以優質的初選來決定出最適合民進黨的總統候選人。