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中美經貿談判近尾聲　庫德洛：中方首次承認竊「美智慧財產權」

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▲▼美東時間21日登場的第七輪中美貿易談判，劉鶴與中方代表團成員。（圖／路透）

▲中美第九輪經貿磋商3日展開。圖為大陸國務院副總理劉鶴。（圖／路透社）

記者朱世凱／綜合報導

中美第九輪貿易磋商3日於美國華盛頓展開，美國白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）表示，中方在先前的談判中，首次承認竊取美方智慧財產權、強制技術轉移和進行網路攻擊等動作，這些問題也是雙方談判僵持不下的原因之一，「我認為中方承認後，能讓談判導向更好的方向發展。」

據美國財經媒體《CNBC》報導，庫德洛說，中國承認存在的這些問題是很重要的作為，「因為他們之前一直在否認。中方這些改變能讓談判進展更順利。」此外，在多次的磋商中，中美雙方都沒有提到華為的問題，庫德洛說，「到目前為止，我們都將它視為司法問題。」

▼白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）。（圖／路透社）

▲▼白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）。（圖／路透社）

他也透露，雙方有機會在本周的會談上更進一步地減少分歧，中方人員可能會在美國逗留3天，甚至更長的時間。據悉，大陸官方近期再次強調智慧財產權的保護，國家發改委官網4日發布消息，要進一步完善智慧財產權保護制度，推動修訂相關法律，探索建立產權侵權懲罰性賠償制度，加大產權保護力度。

另一方面，川普當天也簽署一份關於遏止網路販賣山寨商品的總統備忘錄，以制止網路各大銷售平台，如亞馬遜、eBay和阿里巴巴等。白宮國家貿易委員會主任納瓦洛（Peter Navarro）說，這份備忘錄並非針對特定平台，而且和貿易談判沒有關係。

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關鍵字：中美經貿談判,智慧財產權,庫德洛,竊取,川普

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