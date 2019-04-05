川普會見劉鶴：經貿協議「4周內可知結果」之後計畫見習近平

▲美國總統川普（右）會見中國國務院副總理劉鶴（左）。（圖／路透社，下同）

記者朱世凱／綜合報導

美國總統川普在當地時間4日會見中國國務院副總理劉鶴，2人開會前也一同見記者表示，貿易協議已經幾乎快達成，預計4周內就會有結果。川普也提到，若雙方達成協議將會與中國國家主席習近平舉行峰會。劉鶴則說，雙方經貿團隊在這2天進行了富有成效的磋商，特別是在經貿協議文本等重要問題上達成新共識。

綜合陸媒報導，劉鶴首先轉達習近平對川普的問候以及致川普的口信。口信內容指出，「過去1個多月來，雙方經貿團隊通過各種形式進行密集磋商，在兩國經貿協議文本關鍵問題上取得了新的實質性進展，希望雙方經貿團隊繼續本著相互尊重、平等互利的精神，解決好雙方關切的問題，及早完成中美經貿協議文本談判。」

口信中再指，「當前形勢下，中美關係健康平穩發展，關係中美兩國人民利益，也關係世界各國人民利益，尤其需要我們發揮戰略領導能力。我願同總統先生通過各種方式保持密切聯繫，相信在我和總統先生共同指引下，中美關係一定會取得新的更大進展。」

有別於上一次的會面，劉鶴此次並非與川普面對面坐著，而是坐在川普旁邊。川普表示，中美雙方正在「總結階段」，預測雙方會針對「里程碑式的協定」宣布結果，「我們正處在完成階段，雖然還有些問題要處理但距離（達成協議）不遠了。」

據悉，目前雙方在關稅和竊取知識產權兩項議題上仍有出入，所以將繼續討論相關問題。劉鶴表示，2天來，雙方經貿團隊進行了富有成效的磋商，特別是在經貿協議文本等重要問題上達成了新的共識。「雙方將在兩國元首共識的指引下，繼續努力工作、抓緊磋商，在雙方關切問題上取得更多進展，不辜負兩國元首和人民賦予的重大責任，儘早完成兩國經貿協議談判，推動兩國經貿關係健康穩定向前發展。」

川普回應，目前美中關係發展良好、強勁有力，處於歷史高水準。「我很高興看到雙方經貿磋商取得巨大進展，希望雙方能再接再厲，趕緊解決受下的問題，爭取早日達成一個全面、歷史性的協議；這不只有利美中兩國，也有利全世界。」

他最後也說，期待在雙方達成協議之後，與習近平舉行會晤，共同見證偉大時刻；另外，也要特別感謝習近平作出中方整類列管芬太尼類物質的重要決定，這件事對美國人民和美中禁毒合作具有重大意義。